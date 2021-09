Football : comment relancer l’activité en Martinique face à la crise sanitaire ?... un casse-tête pour la ligue et son président, Samuel Péreau

Les responsables de clubs seront en visioconférence ce mercredi 1er septembre 2021 avec la direction de la LFM (Ligue de Football de Martinique). Il s’agit de trouver des solutions "pour tenter de faire redémarrer la pratique" et les compétitions, dans le contexte de crise sanitaire qui se prolonge.

Guy Etienne •

Les différents clubs locaux ont reçu une invitation par courrier électronique signé du président de la LFM lundi 30 août. Samuel Péreau a d’abord dressé un succinct compte rendu d’une réunion à laquelle il a patrticipé vendredi dernier, avec les instances fédérales.

Pass sanitaire d’actualité

Ces dernières ont notamment réaffirmé que le "Pass sanitaire" reste d’actualité pour les entraînements et les compétitions. Mais des dispenses pourraient être accordées aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Autre préoccupation de la ligue martiniquaise et de ses homologues de Guadeloupe et de Guyane, "une adaptation du système d’épreuve de la coupe de France".

Quant au calendrier de la reprise des compétitions dites "classiques", il est encore flou, toujours à cause de la pandémie.

Des propositions attendues

Sur tous ces sujets et d’autres encore, le président de la ligue entendra les propositions des différents clubs, à mettre en œuvre "pour tenter de redémarrer certainement progressivement la pratique", spécule prudemment Samuel Péreau dans son mail.

Le football et plus largement le sport n’est pas seulement une question de loisirs. Il comprend une dimension sociétale indispensable avec des enjeux de santé, d’éducation, d’insertion, et surtout économiques directs ou indirects. En dirigeants responsables, il nous appartient par anticipation de réfléchir à des solutions visant à empêcher au système de s’écrouler, tout en tenant compte de l’évolution de la situation actuelle qui est particulièrement inquiétante. Samuel Péreau

Le patron de la ligue locale a achevé sa lettre de convocation par un mot de soutien à l’égard du monde de la santé et des autorités sanitaires, "dans ce dur combat contre cette maladie" souligne-t-il.

Cette visioconférence interclubs de la LFM est prévue à 19h30 ce mercredi soir.