DIRECT. Carnaval de Martinique 2025 : en rouge pour le vidé du Mardi gras à Fort-de-France

Avec du noir, du blanc, du doré ou de l'argenté, le rouge est la couleur du Mardi gras. Considéré comme le point culminant du Carnaval, de nombreux carnavaliers se pressent dans les rues du centre-ville ce mardi 4 mars 2025 pour embraser Fort-de-France.

Rouge, rouge, rouge... le Mardi gras est le jour du Diable rouge, des diablotins de toutes les personnes vêtues de rouge.

De mémoire d'anciens, l'avant-dernier jour de carnaval est celui des extrêmes avec plus de carnavaliers dans les rues et des vidés plus longs.

En télévision, sur le site et nos réseaux sociaux, Patricia Thine et Laurent Giboyau vous font vivre l'évènement comme si vous y étiez.

Le parcours de 2,7km emprunte les grands axes du centre-ville de Fort-de-France (boulevard Général de Gaulle - boulevard Allègre - rue Ernest Deproge - boulevard Chevalier de Sainte-Marthe - rue Bouillé).

Itinéraire des chars et des vidés au Carnaval de Martinique. • ©Ville de Fort-de-France

Consultez toutes les informations pratiques dans notre article : ICI