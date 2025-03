Journée internationale des droits des femmes : des associations mobilisées dans les rues de Fort de France

Pour ce 8 mars, plusieurs associations dont Culture égalité et Kap Caraibe se sont retrouvées, dans les rues piétonnes de Fort-de-France, pour sensibiliser le public aux inégalités hommes femmes. Une vingtaine de militantes étaient mobilisées ce samedi matin sur le thème "capitalisme et patriarcat". Une marche a lieu, à 17h30, place de l'Atrium.

"Le 8 mars, c'est tous les jours. Les combats, c'est tout le temps", clame Muriel Ammeler, représentante de l'association féministe Culture-égalité dans la matinale radio de Martinique la 1ère, ce samedi. Avec l'association Kap Caraïbe et d'autres associations, une vingtaine de femmes se sont réunies à Fort-de-France pour sensibiliser le public sur la thématique : "capitalisme et patriarcat".

"Pour les Martiniquaises c'est difficile de venir vers les associations féministes car on est encore stigmatisé. L'objectif c'est de montrer qu'on existe", explique une militante de Culture-égalité.

Le thème de la manifestation ce samedi matin était patriarcat et capitalisme. • ©Patrice Chateau-Degas

Patriarcat et capitalisme

"Cette journée, on la veut pour dénoncer le système patriarcal, capitaliste. Dans le monde du travail, les femmes sont beaucoup pénalisées par la maternité, c'est-à-dire un arrêt de leur évolution de carrière. Très souvent, elles sont aussi employées dans des travaux assez précaires et se retrouvent au bas de l'échelle", explique Muriel Ammeler.

Mobilisation le 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. • ©Laurie-Anne Saint-Louis

La militante concède qu'il y a eu des "améliorations" même si, pour elle, la situation se renforce "dans la négativité". "Notamment au niveau de certaines structures politiques, d'extrême droite, qui ont des propos quand même assez sexistes et très extrémistes qui ne sont pas en faveur des droits des femmes et des minorités de genre", explique-t-elle.

Écarts de salaires entre hommes et femmes

Une étude de l'Insee, parue le 7 mars, corrobore le fait que des inégalités demeurent entre les sexes. En effet, les femmes sont encore désavantagées au niveau de la rémunération. Les hauts salaires sont plus avantageux pour les hommes. La catégorie socioprofessionnelle du salarié demeure le principal facteur explicatif (77,8 %) de la formation des inégalités entre hauts salaires masculins et féminins. Cet écart de rémunération nette mensuelle entre les femmes et les hommes qui touche les hauts salaires, s’élève à 390 euros, soit un écart de 10 %. Il est en revanche beaucoup plus faible pour les bas salaires (18 euros), selon l'Insee.

Infographie sur les écarts de salaire entre hommes et femmes en Martinique. • ©Insee

Pour clôturer cette journée internationale des droits des femmes, une marche se déroule à 17h30, place de l'Atrium, à Fort-de-France.