Deux services de proximité désormais disponibles dans un quartier du François en Martinique

Deux services de proximité ont été inaugurés mercredi 12 mars 2025 au quartier Morne-Pitault au François (près du foyer rural). Il s'agit d'un espace mutualisé où il est désormais possible d'effectuer à la fois des démarches administratives municipales et des opérations postales.

Les nombreux habitants du plus grand quartier du François pourront désormais sur place, réaliser des démarches administratives municipales (état civil, urbanisme, services techniques, CCAS, Bibliothèque...), effectuer des opérations postales courantes (courrier, colis, virements, retraits...) et bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour mieux comprendre et utiliser ces services.

Les riverains sont ravis de cette initiative, en particulier les séniors.

Le maire franciscain se félicite de cette initiative, dont l’objectif est de "redynamiser les quartiers" explique Samuel Tavernier.

C’est dans notre projet municipal : faire revivre ces espaces ruraux. Ces services ont été démantelés et tout le monde se précipite vers le centre bourg où il faut tout faire. Aujourd’hui, avec les problèmes de transport, la mobilité qui n'est pas exercée correctement et le vieillissement de la population, on se dit finalement qu’il faut rapprocher les services des habitants (…). Nous sommes aussi en train de faire un gros travail avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, pour voir comment on peut réinstaller des petites boutiques, des débits de la régie ou des garages de mécanique, afin de faire revivre ces quartiers.