Grève dans la fonction publique : des perturbations sont à prévoir ce 5 décembre en Martinique

L’appel à la mobilisation du jeudi 5 décembre, lancé par divers syndicats nationaux de la fonction publique, a été relayé en Martinique. Des perturbations sont donc à prévoir dans certains établissements scolaires et services municipaux. Un rassemblement à la Maison des Syndicats est prévu à 8h30.

Pour voie de communiqué, la ville de Fort-de-France annonce que des perturbations sont attendues dans les services municipaux, cantines, crèches et écoles. En conséquence, les parents sont invités à prendre "toutes les dispositions nécessaires".

À Schœlcher, le service de restauration scolaire ne pourra pas être assuré. Le service d'accueil du matin et du soir (garderie périscolaire) risque également d'être perturbé.

La municipalité demande aux parents de prendre les mesures nécessaires pour la prise en charge de leurs enfants après la classe à 11h30 et éventuellement aux heures d'accueil du matin et du soir (matin 6h30 -7h50 et soir 16h-17h30). Communiqué de la ville de Schœlcher

Le contexte

Suite aux annonces faites dans le cadre de la présentation du budget 2025 de l'État, les syndicats de la fonction publique ont décidé de monter le ton. Ils dénoncent :

L’augmentation du nombre de jours de carence ;

La baisse de l’indemnisation des jours d’arrêt maladie.

Les organisations réclament "une amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de travail dans l’intérêt des agents" et "une fonction publique mieux reconnue et plus attractive".

Un rassemblement est prévu à la Maison des Syndicats à Fort-de-France à 8h30.