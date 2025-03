INFOS PRATIQUES. Carnaval de Martinique 2025 : la ville de Fort-de-France prête à accueillir des milliers de personnes pour cinq jours de liesse

Partager :

La 119e édition du Carnaval de Fort-de-France 2025 s’ouvre ce week-end. Jusqu’au mercredi des cendres (5 mars), le chef-lieu de la Martinique vibrera au rythme des défilés, des parades des reines, des vidés et des animations musicales. On vous détaille le parcours et les infos pratiques pour bien vous organiser avant les festivités.

Ça y est ! Les jours gras du Carnaval 2025 arrivent. La ville de Fort-de-France se prépare à célébrer son traditionnel carnaval du samedi gras (1er mars) au mercredi des cendres (5 mars). Comme chaque année, des milliers de personnes vont converger dans le centre-ville vêtues de leurs plus beaux déguisements. Cette année, les carnavaliers devront rivaliser d'ingéniosité et de créativité autour du thème WOULIB ! Parcours Un parcours de 2,7km attend les fêtards. Itinéraire du vidé : boulevard Général de Gaulle - boulevard Allègre - rue Ernest Deproge - boulevard Chevalier de Sainte-Marthe - rue Bouillé. Itinéraire des chars et des vidés au Carnaval de Martinique. • ©Ville de Fort-de-France Où se garer ? En voiture Les parkings Silos Parking Lafcadio HEARN (Forfait « Jours Gras » : 12 €)

Parking Pointe SIMON et quai ouest accessibles pour les abonnés entre 13h et 14h30 STATIONNEMENT GRATUIT des véhicules hybrides et électriques au parking QUAI OUEST (Gare maritime inter-iles) dans le cadre d'un partenariat renouvelé avec la société « GEXPARK ». (Laissez passer à retirer en mairie sur présentation des documents du véhicule carte grise, attestation d'assurance, permis de conduire.) Parkings péripheriques avec navettes Carrefour Dillon

Autour de bebe - La Vie Claire - Dillon

Intersport Dillon

Centre Commercial « Le Rond Point » à Bellevue, Bricorama

Gare des stations TCSP de Carrère et Mahaut

Parking du Stade Pierre ALIKER à Dillon Pour les personnes a mobilité réduite 3 zones de stationnement proches du circuit Gare routière Pointe Simon

Parking Place José Marti, Espace Croisières Pointe Simon, Parking Bouille (Entre 13 h et 14 h 30 sur présentation d'un laissez passer délivré par la Ville sur la base de justificatifs / Info au : 05 96 59 60 30) Pour les carnavaliers (Groupes à pied) Parking Almadies à Texaco - Ex site de la CFTU sur présentation d'un laissez passer délivré par la Ville. À moto 2 parkings gratuits, éclairés et sécurisés Parking Pointe Simon et Parking Quai ouest ouverts de 14h00 à 20h30 11 points de palpation au Carnaval de Fort-de-France. • ©Ville de Fort-de-France La sécurité, une priorité Un dispositif de sécurité sera déployé sur terre et sur mer. La préfecture précise qu’une "attention particulière sera accordée à la recherche d’armes et de produits stupéfiants". Cette année, un dispositif innovant de fouille des passagers embarquant à bord des navettes des Trois-Îlets est mis en place avec l'appui de la gendarmerie. En parallèle, le mouillage ou le débarquement des navires sur le littoral de la Française et du Malecon seront interdits. Communiqué de la préfecture de la Martinique En chiffres : 210 forces de l’ordre

40 policiers municipaux 170 agents de sécurité Par ailleurs, des palpations de sécurité seront effectuées par un personnel agréé et sous le contrôle de la Police Nationale, sur les 11 points d'entrées du public. Points de palpation : Rue Bouille Place François Mitterrand Route de la Folie Rue du Pave Rue Yves Goussard Avenue Jean Jaures Place Clemenceau Passerelle Gueydon Pont Abattoir Pont Francisco Passerelle Bouillée Pour rappel, les armes à feu, armes blanches, armes factices, armes par destination, les pétards et les bouteilles en verre sont interdits.

