Jean Trudo nouveau président de l'association "Marius Cultier Mémoire" 

L’association Marius-Cultier Mémoire est désormais présidée par Jean Trudo. Elle entend perpétuer la mémoire du pianiste Marius Cultier, né le 23 avril 1942 à Fort-de-France. Ayule et Laini Cultier ses filles, veulent promouvoir l’œuvre musicale et la mémoire de leur père.

Daniel BÉTIS - Jean-Claude SAMYDE •

Un patrimoine musical à valoriser

Marius Cultier, l'un des pianistes martiniquais les plus doués de sa génération (1942-1985) • ©collection privée



Une transmission assurée

L’association Marius Cultier Mémoire a été créée en juillet 2017, à l’initiative d’Ayule et de Laini Cultier ses filles. Jean Trudo vice-président de cette association est désormais le responsable de la structure qui a pour but de valoriser, de promouvoir l’œuvre musicale et la mémoire de Marius Cultier.Le nouveau président qui a pris ses fonctions voilà deux mois, entouré d'un comité directeur (Guy Mames, Nadia Jean-Baptiste, Bernard Labridy, Stéphane Jacques Gustave, Jean-José Julien) s'inscrit dans la ligne directrice de l'association : promouvoir la connaissance et la diffusion de l'œuvre de l'artiste.35 ans après son décès, le compositeur de "Missie sirop", de "Ouelele", de "Diamant" ou encore "qui coulè manman-ou ?" a laissé un patrimoine musical qui se transmet. Il a été le précurseur de la biguine Jazz. Le 23 avril 2020, il aurait eu 78 ans.Le pianiste Marius Cultier a laissé un patrimoine colossal que Jean Trudo, nouveau président de "Marius Cultier mémoire" entend valoriser.Marius Cultier a marqué de son empreinte la musique martiniquaise et caribéenne ainsi que le monde du Jazz. Cet auteur compositeur autodidacte de talent a commencé dès sa prime jeunesse à promouvoir notre musique avant de conquérir l’international.Pour cet anniversaire un travail de transmission a été réalisé par Dominique Barnay encouragé par l’association. (Expositions, exposés, dénomination du collège, réalisation d’une fresque).La situation liée au conovarius n'a pas permis de développer le programme initial qui était envisagé sur l'artiste, qui a tiré sa révérence le 23 décembre 1985 laissant un patrimoine inexploité.On retiendra également que Marius Cultier, pianiste-compositeur de renommée internationale dans les années 70, a été le chef de file de toute une génération de pianistes dont Mario Canonge. La diva Martiniquaise, Jocelyne Beroard, au début de sa carrière interprète de l'une de ses chansons : "concerto pour la fleur et l’oiseau".