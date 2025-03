José Maurice est réélu président de la Chambre d’agriculture de Martinique

C’est presque sans surprise que José Maurice, candidat unique, a été réélu à la tête de la Chambre d’agriculture de Martinique ce lundi 10 mars, lors de l’installation du bureau au siège de Place d’Armes au Lamentin.

Avec sa liste "FDSEA-JA Ensemble pour l’agriculture", le président sortant avait remporté la majorité des suffrages lors de l’élection de janvier dernier, soit 48,69 % pour cette alliance, devant l’OPAM (35,90 %) et "Martinique Agri Ansanm Ansanm" (15,41 %), au sein du collège 1 réunissant les chefs d’exploitation et assimilés.

Election du nouveau bureau de la Chambre d'agriculture de Martinique et de son président José Maurice, réélu pour 6 ans (le 10 mars 2025). • ©@Joa_rozlin

J'ai eu la chance d'avoir les oppositions qui ont voté pour moi et je les remercie beaucoup. Cela veut dire qu'il y a une confiance, mais aussi une volonté de partager le boulot. Parmi les priorités [de la nouvelle mandature], c'est déjà comment maintenir nos exploitations agricoles aussi bien économiquement qu’au niveau conseils. On doit aussi relever le défi la transmission des exploitations agricoles, puisque nous avons une population d’exploitants très âgés. Et puis nous devons également faire face au changement climatique qui nous pose pas mal de problèmes, ainsi que la transition agroécologique.