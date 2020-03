Le journaliste sportif Tony Marty nous a quittés

La nouvelle de sa mort a provoqué un grand émoi. Ce professeur d'histoire, par ailleurs, journaliste et photographe sportif à "Sport Plus" et à "France-Antilles" est mort ce lundi matin (2 mars 2020), à l'âge de 70 ans en effectuant sa marche habituelle.



Daniel Betis •



Une enfance joyeuse

Le journaliste Tony Marty (1950-2020). • ©GM ...

Le sport...une passion irrésistible

Gil, Giliane, les deux enfants, et Yolaine, l'épouse de Tony Marty. • ©Daniel Bétis ...

La grande dignité de la famille

Giliane Marty

Ce lundi matin (2 mars 2020), en réalisant sa marche quotidienne, Tony Marty a été pris d'un malaise à côté de l'entrée de la tribune du Stade Pierre Aliker à Fort-de-France aux environs de 7 heures. Malgré les soins prodigués par les secours,Tony Marty, est décédé.Tony Marty est né à Fort-de-France, le 9 avril 1950. Il a eu une jeunesse riche, au sein de plusieurs quartiers de la ville, Coridon, Terresainville et Baie des Tourelles. Il a aussi vécu à Case-Pilote.Élève brillant, il a entamé un parcours littéraire et a enseigné l’histoire dans divers établissements scolaires. Sa dernière affectation était le lycée Joseph Gaillard à Fort-de-France. Certains de ses élèves se souviennent de son charisme, sa gentillesse et son sens de la transmission du savoir.Tony Marty traitait le sport avec toute sa passion. Ses divers reportages notamment à Sport plus ou France-Antilles sont les témoignages de son militantisme. Il aimait la vie associative qui était un lien fort, jadis dans la Martinique profonde.Cette passion lui a permis de participer à l'avènement de la Création du journal "Sport-plus" aux côtés de Claude Brington, Christian Cabrera, Martin et bien d'autres. Commentaires, analyses, papiers de fonds, photos, le journal participait à la promotion et l'éducation sportive.Beaucoup de réactions ce matin, dans les milieux sportifs. José Edon, le président de l'amicale stéphanoise était avec la famille au stade de Dillon. Tony Marty en était un membre assidu et une force de proposition.Son épouse yolaine, ses enfants Giliane et Gil, étaient présents dans la douleur et la dignité se disant qu’il faut perpétuer l’œuvre commencée par Tony Marty. À savoir militer pour le sport au sein des associations.