Journée internationale des maladies rares : 23.000 à 30.000 personnes touchées en Martinique

Ce 28 février marque la "Journée internationale des maladies rares". 80 % d’entre elles sont "d’origine génétique avec des implications familiales et sur les risques liés à la procréation" et 65% sont "des maladies graves ou invalidantes". D’après le CHU de Martinique, entre 23.000 à 30.000 personnes seraient concernées dans l’île.

Guy Etienne •

Le 28 février, comme chaque année, c’est la "Journée internationale des maladies rares", l’occasion de rappeler qu’il en existe "plus de 7 000" d’après les sources gouvernementales.

"Soutenir les malades et leurs familles, dans l’accès au diagnostic et à une prise en charge sociale et médicale de qualité", telle est l’intention de l’Etat face à ces pathologies particulières.

"Pour une société plus inclusive"

Organisée par la fédération Eurordis (qui regroupe notamment les associations de patients et les chercheurs de l’AFM-Téléthon, Alliance maladies rares, la Fondation maladies rares), elle a pour objectif "un égal accès au diagnostic et aux soins pour les personnes malades, quel que soit leur pays d’origine".

Cette journée est aussi l’occasion de rappeler les besoins en matière de recherche et d’accompagnement des malades, de défendre ces maladies en tant que priorité des droits de l'homme aux niveaux local, national et international, pour une société plus inclusive. monparcourshandicap.gouv.fr

"Allo Maladies Rares"

En Martinique, il existe une Plateforme d’Orientation et de Coordination pour ces maladies rares baptisée "Allo Maladies Rares". Cette POCMR a été labélisée en décembre 2019 dans le cadre du 3e plan national maladies rares.

L'hôpital Pierre Zobda Quitman à Fort-de-France. • ©Guy Etienne

Située au CHU Pierre-Zobda-Quitman à Fort-de-de-France, elle est constituée d’une équipe de 3 professionnels de santé.

Elle agit sur le mode d’un "Guichet Unique" dans le but d’améliorer l’orientation, la prise en charge et l’accompagnement des patients atteints de maladies rares et des professionnels confrontés à ces situations souvent complexes et généralement peu ou mal connues. Son action est articulée autour de 11 axes dont en particulier : * La réduction de l’errance et l’impasse diagnostique en optimisant l’orientation des patients et professionnels. * Faire évoluer le dépistage néonatal et préimplantatoire pour un diagnostic plus précoce. * Promouvoir l’accès aux traitements dans les maladies rares. * Promouvoir la recherche et l’innovation. * Améliorer le parcours de soins. Plateforme d’Orientation et de Coordination des MR de Martinique

Jusqu’à 30.000 personnes touchées en Martinique

La plate-forme dispose d’un équipement de télémédecine au service d'un réseau d’experts locaux "susceptible de prendre en charge les patients atteints de pathologies rares et de les orienter avec précision s’il n’y a pas localement de structure adaptée". D’après le CHU de Martinique, entre 23.000 à 30.000 personnes seraient concernées en Martinique.

Ces maladies rares affectent souvent les enfants, mais également les adultes. "Malgré l’accès aux médicaments orphelins et les recherches actives dans ce domaine, la plupart d’entre elles ne bénéficie pas d’un traitement curatif".

Une personne peut être atteinte d’une maladie rare dès la naissance. Elle peut aussi se révéler ou se déclarer dans l’enfance ou à l’âge adulte. Les maladies rares sont souvent sévères, chroniques et d’évolution progressive. Plus de 70 % sont des maladies génétiques. C’est-à-dire qu’elles résultent de l’altération d’un ou plusieurs gènes. monparcourshandicap.gouv.fr

La drépanocytose, maladie génétique la plus fréquente décelée à la naissance • ©DR

Parmi les maladies rares, on compte :

Des maladies auto-immunes qui ont la particularité de s’attaquer aux composants de votre propre organisme ou des cancers (1 cancer sur 5 est rare) ;

Des maladies sensorielles ;

Des maladies cardiaques et vasculaires ;

Des maladies respiratoires ;

Des maladies neurologiques, des anomalies du développement avec ou sans déficience intellectuelle ;

Des maladies neuromusculaires.

(Source : Gouvernement)

Pour vous aider à vous orienter en Martinique ou ailleurs vers la structure adaptée à votre situation, contactez "Allo Maladies Rares" :

♦ Par internet : amr@chu-martinique.fr

♦ Par téléphone : 0596 552 000

♦ Sur place de 9h à 12h30, Hôpital Pierre-Zobda-Quitman, 1er sous-sol, CHU de Martinique, route de Chateauboeuf, CS 90632 – 97261 – Fort-de-france

♦ Via Facebook & Twitter.