Judo : trois dojos solidaires livrés clés en main en Martinique

Quand le sport joue la carte de la solidarité et de la cohésion sociale, cela devient un moment fort inoubliable. Lors de l'opération, "1 000 dojos", lancée par la fédération nationale de judo, relayée par la ligue régionale, dans le cadre des jeux Olympiques et paralympiques 2024, plusieurs villes martiniquaises ont été sélectionnées.

L'opération "dojos solidaires" lancée par la Fédération Française de Judo, en amont des jeux Olympiques et paralympiques 2024, avec comme objectif 1 000 structures pérennes sur l'ensemble du territoire national se poursuit. Il s'agissait de mettre le sport au cœur de la Nation et de garder des héritages.

Le Maire de Saint-Joseph Yann Montplaisir a signé en juin 2022 la convention "1000 Dojos" en présence du Président de la Ligue de Judo Alfred Céphise • ©Daniel Bétis

La Martinique adhère à l'opération 1 000 dojos solidaires

En Martinique, la ville de Saint-Joseph fut la première à y adhérer. Les dojos solidaires, structures sociales et éducatives permettant toute l’année de pratiquer le judo et des disciplines sportives associées (Taïso, Ju-jitsu, Kendo...), à des tarifs d'adhésion avantageux.

L'opération, "1 000 dojos", relayée par la ligue régionale de judo de Martinique a permis à plusieurs villes Saint-Joseph, Sainte-Anne, Morne-Vert, Ducos, Vauclin, Saint-Pierre, de souscrire au programme solidaire. La démarche se déroulait dans le cadre du programme héritage des jeux Olympiques et paralympiques 2024.

De gauche à droite : Patrice Papaya, Sylvain Havez, Christian Rapha, Alfred Céphise • ©D.B.

Au-delà du sport, une cohésion sociale

Le dojo solidaire génère du lien social intergénérationnel, grâce à un accompagnement et des activités pendant la période scolaire et les vacances.

L’enjeu consistait à avoir des équipements qui puissent structurer les territoires et demeurer après ces évènements mondiaux.

Sous l’égide de la ligue régionale, la Fédération accompagne la ville et le club engagé via les crédits de l'Agence Nationale du Sport et de son ingénierie.

Ce partenariat gagnant renforce, développe et favorise la pratique assidue de ce sport et des disciplines associées.

la grand messe du judo au Hall Pellière Donatien à Fort-de France • ©Daniel BETIS

Trois dojos clefs en main à Ducos, Saint-Pierre et Rivière-Salée

Après le dojo du Cajad au quartier Belle étoile à Saint Joseph en décembre 2024 (1ère commune à signer la convention), les projets du Shin Ghi Tai de Ducos et du judo club de Saint-Pierre ont abouti.

le dojo de Saint-Pierre a été livré en fin février 2025 • ©Daniel BETIS

En effet, l’investissement de ces clubs, l’accompagnement de la ligue régionale, le soutien et l’ingénierie de France Judo, l’engagement des maires des villes concernées permettent de mettre le sport à portée de tous et de véhiculer les valeurs du judo.

Un dojo solidaire au cœur de l’établissement Séminaire Sainte-Marie à Rivière Salée

Mardi gras (4 mars 2025,) alors que les carnavaliers se préparaient pour les festivités de l’après-midi, vers 11 h a eu lieu la réception officielle du nouveau dojo solidaire installé au cœur de l’établissement Séminaire Sainte Marie à Rivière Salée.

Alfred Céphise, le président de la ligue régionale de judo de la Martinique, a remis à cette occasion, au nom de la Fédération Francaise de Judo, la convention officielle à Elisabeth Masot, directrice de l’établissement.

Grâce à l’investissement de la directrice et de son équipe pédagogique, la communauté scolaire pourra découvrir le judo porteur de valeurs essentielles : respect, discipline et solidarité.