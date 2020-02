Les juniors de Fort-de-France ont fait leur vidé…mais en effectif réduit

Les enfants des écoles maternelles et primaires de Fort-de-France (en Martinique) étaient dans les rues ce vendredi 20 février 2020. Ils ont défilé au rythme d’un groupe à pieds, avec leurs beaux costumes et des chansons de circonstance. Mais la parade a été moins suivie cette année.

Comme d’habitude, les écoles de Fort-de-France font leur carnaval le vendredi précédent le week-end des jours gras. Mais cette année, il y avait moins d’établissements dans ce cortège junior, en raison de la grève des enseignants contre la réforme des retraites engagée depuis plusieurs semaines, ce qui a perturbé la préparation de ce rendez-vous traditionnel.Les enfants présents (dont plusieurs scolarisés dans le privé) et les parents qui les accompagnaient, ont bénéficié d’une matinée ensoleillée pour ce défilé 2020, marqué par des refrains connus, des messages d’amour (exemple : "on ne veut pas de la violence, on veut danser"…), ainsi que des costumes chatoyants, avec comme thème "bonbon péyi", recommandé par la direction des affaires scolaires et de l'éducation de la ville.Infatigables, les enfants en redemandaient à la fin du circuit de cette parade, dont le bouquet final a eu lieu sur la grande place de la Savane de Fort-de-France. Les écoliers ont pu se défouler une dernière fois au son des percussions du groupe à pieds snapchat, avant de partir en vacances, avec des images plein la tête et des souvenirs d’un carnaval au parfum de bonbon.