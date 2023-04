L'interdiction de vente, détention, port et transport d’armes à feu en Martinique est reconduite

Pour lutter contre la délinquance, la criminalité et les trafics d’armes et de stupéfiants en Martinique, le préfet Jean-Christophe Bouvier renouvelle l'interdiction en vigueur depuis octobre 2022, suite à des affaires retentissantes.

Martinique la 1ère •

Le préfet de Martinique publie (mercredi 5 avril 2023), un arrêté de renouvellement de l'interdiction de vente, détention, port et transport d’armes à feu de catégories C et D sur tout le territoire de la Martinique jusqu’au 3 octobre 2023 inclus.

Un premier arrêté, sur instruction du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer est en cours depuis le 3 octobre 2022.

Cette mesure à permis de limiter le nombre d'armes mises en vente mais également des armes susceptibles de faire l’objet de modifications techniques afin d’en accroître le caractère létal. L’arrêté préfectoral a permis la saisie de 27 armes de catégories C et D. Au-delà en 2023, les forces de sécurité intérieure ont saisi 44 armes à feu sur les contrôles menés quotidiennement et 278 armes à feux avait été saisi par les forces de sécurité intérieure en 2022 (+20,87 %). Préfet de Martinique

Cette décision de renouvellement de l'interdiction intervient dans un contexte de "circulation et de banalisation" encore trop importante des armes à feu en Martinique.

Les autorités rappellent que depuis le 1er janvier 2023, la Martinique enregistre 7 homicides dont 5 par armes à feu.

"Les policiers et gendarmes poursuivront les contrôles dans les semaines à venir", annonce la préfecture.