La Martiniquaise Nayäti Filatre est finaliste du concours Top Model International

Ces deux dernières années, Nayäti Filatre, Robertine âgée de dix-huit ans, semble faire son chemin vers le mannequinat international. La jeune femme est ainsi finaliste d'un prestigieux concours, qui se déroulera en mai prochain à Monaco.

Evènement de renom, Top Model International réunit des talents venus d'horizons divers pour une compétition dont le point fort sera un show à Monaco, diffusé en télévision. Un concours parrainé par des figures connues du mannequinat et de la mode : Baptiste Giabiconi, modèle français de renommée internationale, et Adriana Karembeu, ancienne top model également très célèbre.

À quelques mois du concours, Nayäti Filatre est habitée par un mélange d’émotions. Mais sa ténacité demeure en étendard.

Je suis un peu stressée, car c’est un grand événement, mais j’ai hâte. Je fais du sport, je m’entraîne, j’ai une bonne alimentation, etc. Je m’entraîne tous les jours, car il y a toujours des points à améliorer. Que ça passe ou ça casse pour la finale, je donnerai le meilleur de moi-même. Donc stressée mais aussi confiante, car j’ai acquis pas mal d’expérience grâce aux autres concours que j’ai faits auparavant.

Contrairement à d’autres la jeune femme ne rêvait pas, depuis sa tendre enfance, de devenir mannequin. Une expérience précise a été pour elle un véritable révélateur.

J’ai toujours aimé regarder des miss et mannequins défiler, mais ça n’a pas toujours été quelque chose qui m’a intéressée. C’est vraiment à partir de Miss 15-17 Martinique, que j’ai découvert ma passion pour la scène, les défilés, la mode, etc. Quand je monte sur scène je suis toujours impressionnée, mais une fois que j’ai foulé le podium je me sens à ma place.

Nayäti Filatre participe à "Miss 15-17 Martinique" en 2023, concours dont elle remporte le prix de la photogénie. Peu après, en juillet 2024, elle accède à la finale régionale de l’élection Top Model Europe-Caraïbes, mais n’est pas sélectionnée pour l’ultime étape.

La jeune femme s’inscrit à Top Model International il y a quelques mois. Après une réponse positive elle participe au casting du concours, à Paris. Ensuite Nayäti se qualifie pour la demi-finale, à Bruxelles, puis est retenue pour la finale à Monaco.

"C'est ma maman qui a su faire ressortir cette petite flamme"

Quand on lui demande les retours des professionnels quant à ses qualités de mannequin, Nayäti exprime un mélange d’assurance et de léger embarras. En tout cas la jeune femme a compris l'importance de se démarquer.

On m’a souvent dit que je dégageais beaucoup de prestance sur scène. Personnellement je ne le remarque pas, parce que quand je me regarde dans le miroir je me demande ce qui me différencie des autres, mais c’est ma maman qui a su faire ressortir cette petite flamme. J’ai pu aussi m’améliorer en prenant exemple sur de très grands mannequins, comme Naomi Campbell. J’ai toujours trouvé intéressant de donner beaucoup de déhanchés à ma façon de marcher. C’est pour me différencier de certaines mannequins, qui marchent de façon assez droite.

Nayäti Filatre. • ©Nayäti Filatre

Outre la prestance, la photogénie et maîtrise du défilé - le fameux "catwalk" -, l’aisance verbale est l’un des critères chers à Top Model International. Là encore, Nayäti Filatre mesure pleinement le chemin parcouru.

L’éloquence je l’ai acquise au cours de mes expériences des concours. Avant j’étais très timide, j’avais du mal à soutenir une conversation, même à regarder quelqu’un dans les yeux. Maintenant j’arrive à le faire avec beaucoup d’aisance, je n’ai pas de difficultés à prendre la parole et tenir un long discours.

Du fait de son 1,73 mètres, la jeune femme évolue dans la catégorie mannequin du concours Top Model International. Ce sera la seule martiniquaise finaliste dans cette catégorie, et remporter la compétition pourrait ouvrir la voie à d’intéressantes opportunités professionnelles.

Les gagnants seront présentés à des agences, nationales et internationales, assez importantes. De nombreux voyages seront organisés par le staff de Top Model International, pour permettre aux candidats d’avoir un book de photos destinés aux agences. C’est sur ces photos qu'elles basent leur recrutement.

Etudiante en licence de psychologie (à distance) à l’Université d’Aix-Marseille, Nayäti Filatre devra-t-elle, en cas de victoire, faire un choix entre mannequinat professionnel et études ? À cette question la jeune femme fait valoir une sereine lucidité.

Le monde de la mode est très incertain. J’en ai longuement discuté avec mes parents et je serais prête à mettre mes études de côté si j’avais un contrat sur une longue durée, si je sais que j’aurai de la stabilité. Je ne veux pas abandonner mes études et me retrouver sans rien après.

Nayäti Filatre • ©DR

"Je ne me vante pas mais c'est quelque chose dont ma famille et moi sommes très fiers"

À écouter Nayäti Filatre c'est sur ses forces, sa ferme volonté et l'appui sans faille de ses proches qu'elle s'est engagée dans les concours de mannequins.

J’ai appris à développer ma démarche toute seule. J’ai juste eu un cours une fois avec Axelle René (Miss Martinique 2022, ndr) qui m’a donné de bons conseils. Il y a quelques années, marcher en talons n’était pas vraiment mon fort, mais maintenant je marche avec beaucoup d’aisance. Je ne me vante pas mais c’est quelque chose dont ma famille et moi sommes très fiers, parce que j’ai réussi à me lancer seule dans ces concours. C’est vraiment quelque chose que j’ai fait avec le soutien de ma famille.

Devant trouver des sponsors, Nayäti Filatre a sollicité l’aide financière d’une célèbre compagnie aérienne française ; soutien qu’elle a obtenu il y a quelques semaines. Un appui qui, à l’en croire, a été des plus rares. Et un constat qui semble créer une certaine amertume.

J’ai écrit à énormément de personnes et soit je n’ai pas eu de réponses, soit les réponses étaient négatives. J’ai trouvé cela un peu dommage de ne pas soutenir la jeunesse. Je ne demande pas forcément de l’argent mais ne serait-ce qu’un soutien pour la jeunesse martiniquaise.

Victoire ou pas en mai prochain, l'avenir professionnel de Nayäti Filatre semble déjà frappé du sceau de la détermination.