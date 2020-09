La Martinique est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages ce lundi

La vigilance jaune pour fortes pluies et orages est déclenchée pour la Martinique ce lundi 21 septembre 2020. En seconde partie de journée, les nuages bourgeonnent sur le relief et la moitié Ouest de l'île. Les averses associées seront parfois de bonnes intensités et localement orageuses.

Jean-Claude Samyde •

La Martinique est sous l'influence d'un régime d'Alizés très faible dans une masse d'air passagèrement humide. Ce contexte est propice aux développements diurnes marqués.



Météo-France a déclenché une alerte pour fortes pluies et orages. La vigilance jaune est activée pour ce lundi 21 septembre 2020 à partir de 12 heures. La fin du phénomène est envisagée pour 17 heures.



En seconde partie de journée, les nuages bourgeonnent sur le relief et la moitié Ouest de l'île. Les averses associées sont parfois de bonne intensité et localement orageuses.



Les cumuls attendus sont de l'ordre de 15 à 30 mm en général, mais pourront atteindre 50 à 75 mm en 06H, surtout sur la côte Caraïbes et le relief du Nord.