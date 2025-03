La ville de Fort-de-France mise aussi sur les drones pour assurer la sécurité du Carnaval

Chaque année le carnaval attire des dizaines de milliers de personnes. Pour assurer leur sécurité, la police met en place un dispositif exceptionnel. Une centaine de policiers sont engagés et patrouillent dans les rues de Fort-de-France.

On assiste les agents de sécurité qui sont là pour effectuer les palpations. Surtout pour tout ce qui est objets dangereux, les armes par destination, les armes. Beaucoup de personnes sont très alcoolisées assez tôt et on constate qu’ils sont de plus en plus jeunes. Alors il y a beaucoup de petites bagarres, des rixes. On intervient assez rapidement pour calmer toutes les ardeurs.