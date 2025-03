Le commandant de l'armée de l'air Marc Léonard Labonne (104 ans) a été inhumé dans sa ville natale du Lamentin

Ce samedi 8 mars, ont eu lieu en l'église Saint-Laurent du Lamentin, les obsèques du Commandant de l'armée de l'Air Marc Léonard Labonne décédé à l'âge de 104 ans à Nice le 26 février 2025. Des parents, des amis et des militaires sont venus lui rendre hommage avant d'entamer son voyage vers sa dernière demeure.

Marc Leonard Labonne est né en 1921, en plein cœur de la ville du Lamentin, à la rue des Barrières. Fils unique, il a grandi et fait ses études en Martinique. Ses parents, Albert son père, Josèphe sa mère veillaient au grain et au besoin de ce garçon prometteur. À 18 ans, il quitte la Martinique et s'engage dans l’armée

commandant Labonne jeune • ©Collection privée

Le décès de sa mère, un grand choc à l’âge de 24 ans

Marc Léonard Labonne a le sens du devoir et de la responsabilité. Sa progression au sein de l'armée est totale et bien vite se dessine l’orientation vers l’armée de l’air, une des quatre composantes des Forces armées Françaises. Les autres étant l'Armée de terre, la Marine Nationale et la Gendarmerie Nationale.

1945, l’armée de l’air est engagée dans la guerre d’Indochine. Il est sur le front, quand lui parvient avec retard la terrible nouvelle : le décès de sa mère, Josèphe Zocly, épouse Labonne.

Le coup est dur, très dur. Il ne peut se rendre aux funérailles, car la nouvelle lui est parvenue avec un retard considérable. Fort, il surmonte cette épreuve.

Le commandant Labonne s’installe à Beaulieu sur mer

Mission accomplie et après de brillantes années de vols, il s’installe avec Renée Madeleine, son épouse d’origine Normande, à Beaulieu-sur-mer, près de la ville de Nice. Après des décennies de bonheur, il se retrouve veuf à l’âge de 92 ans.

Le commandant Marc Léonard Labonne • ©Collection privée

Marc Léonard Labonne ne se laisse pas abattre par la fatalité

Ayant un sens très prononcé de la responsabilité, du devoir accompli et de la rectitude, très alerte et vaillant, faisant 20 minutes de culture physique chaque matin, il garde espoir en la vie.

Deux ans après le décès de Marie-Madeleine sa première épouse, il rencontre au mess des officiers militaires à Nice, Gertrude Geneviève Joachum, d’origine malgache. Elle est veuve aussi, d’un officier militaire et est de 10 ans sa cadette. Ils convolent en noces en 1994.

Le Commandant Marc Léonard Labonne est décédé à Nice le 26 février 2025. Sa dépouille est ramenée sur sa terre natale, l’enterrement et l’inhumation se sont déroulés samedi 8 mars 2025 au Lamentin avec les honneurs militaires.

Le commandant de l'air Marc Léonard Labonne en réception • ©Collection privée

Chevalier de la Légion d’honneur, récipiendaire de la croix du Combattant de la Médaille commémorative de la Libération de la guerre 1939-1945, décoré de la Médaille du Corps Expéditionnaire Français en Extrême Orient, le commandant militaire de l’armée de l’air français, Marc Léonard Labonne, a désormais entrepris un autre voyage à 104 ans.