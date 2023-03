Le Comité Territorial Olympique et Sportif de Martinique forme les associations au management

Le CTOSMA (Comité Territorial Olympique et Sportif de Martinique) a organisé vendredi 24 mars 2023, une soirée de formation sur "le management et la gestion de projets associatifs sportifs", animée par le conférencier, Richard Mas.

Daniel Betis •

Un peu plus d'un an avant les jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris 2024) le CTOSMA (Comité Territorial Olympique et Sportif de Martinique) met les bouchées doubles pour la formation de bénévoles et l'accompagnement des dirigeants d'associations sportives.

Mettre en place "des stratégies"

Connaître et analyser les stratégies et les enjeux autour du développement du sport, est devenu indispensable. Les préoccupations des dirigeants sportifs confrontés à ces difficultés sont nombreuses, face aux évolutions.

"Il faut par conséquent réagir et mettre en place une prospective centrée sur la régulation des stratégies" estiment les dirigeants du CTOSMA.

17 ligues en quête d'informations

17 ligues étaient présentes à cette soirée formation, vendredi 24 mars 2023, afin de parfaire leurs connaissances dans le domaine associatif. Le conférencier et formateur Richard Mas, s'est adressé au public avec pédagogie, en expliquant "l'importance du projet associatif résultant d'une réflexion collective", sur ce que souhaitent réaliser les membres et la manière d'y parvenir.

Le CTOSMA forme bénévoles et dirigeants. Les représentants de 17 ligues étaient présents. • ©Collection privée

Le projet associatif donne du sens aux différentes actions de l’association sportive. Il permet à tous les acteurs (joueurs, dirigeants, bénévoles, parents, collectivités et partenaires privés) de comprendre les objectifs définis et favorise l’adhésion. Richard Mas - conférencier formateur

Cet "outil stratégique" indispensable doit être coordonné et s’inscrire dans la durée avec des objectifs a atteindre, selon un calendrier de travail partagé. Cette projection sur le futur doit permettre "lisibilité, cohésion, adhésion et organisation collective".

(A gauche) Alfred Céphise, Vice Président du CTOSMA et le conférencier Richard Mas (à droite). • ©Collection privée

Alfred Céphise, vice président du CTOSMA, en charge de la professionnalisation, a remercié l’animateur pour ses conseils et a annoncé un prochain stage. Il est prévu le 28 avril 2023 de 18h20 à 20h, sur "la fidélisation des bénévoles".