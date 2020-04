Le "Dixmude" est arrivé en Martinique pour apporter un soutien logistique dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19

Le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude est arrivé en Martinique ce dimanche 19 avril 2020 à 6h30. Il a effectué un premier arrêt à Saint-Martin (17 avril), puis en Guadeloupe (18 avril). Il est parti le 3 avril de Toulon pour apporter aux Antilles un soutien logistique et du matériel sanitaire

Peggy Pinel-Fereol •

#endirect Arrivée du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude en Martinique pour y apporter soutien logistique et matériel sanitaire face à l'épidémie de Covid-19. pic.twitter.com/tzcWAQIOM7 — Préfet de la Martinique (@Prefet972) April 19, 2020

138 tonnes de matériel et de moyens de transport

©Prefecture de la Martinique ...

Le Dixmude à accosté au quai de la Baie des Tourelles à Fort-de-France aux alentours de 6h30 ce dimanche 19 avril 2020.Le porte-hélicoptères amphibie (PHA) va décharger du matériel médical tels que des masques et des gels hydro-alcooliques."les mesures de distanciation sociale sont appliquées tout au long de la mission, les marins éviteront les contacts avec la terre et personne ne sera autorisé à monter à bord", a précisé le ministère des Armées.Le navire transporte "170 000 masques FFP2, un million de masques chirurgicaux et du gel hydro-alcoolique" et compte à son bord "deux hélicoptères de transport Puma de l'armée de Terre, un Écureuil de la gendarmerie nationale, un EC 145 de la Sécurité civile" et "des renforts du service de santé des armées et des experts en désinfection", précise un communiqué du ministère des Armées.De matériels sanitaires et des outils logistiques qui permettront l'évacuation médicale de patients Covid-19 en cas de besoin.Le navire devrait resté dans la zone Antilles pour poursuive sa mission. La Guyane n'est pas oubliée. Le Dixmude transférera du matériel vers le Dumont D’Urville, un bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer, qui se chargera de le convoyer du matériel en Guyane d'ici le 23 avril 2020.