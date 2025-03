Le Martiniquais Baptiste Thiery en équipe de France pour les Mondiaux d'athlétisme

Le sociétaire de la Jeunesse sportive franciscaine, Baptiste Thiery, ira à Nankin en Chine pour les Championnats du monde indoor du 21 au 23 mars. Le sauteur à la perche était dans l'attente de la décision de la Fédération Française d’Athlétisme qui a dévoilé sa liste ce mercredi 12 mars 2025.

Le Martiniquais Baptiste a été préféré à Renaud Lavillenie. Le DTN de la fédération française a souligné avoir eu une grosse réflexion quant au choix définitif pour le concours de la perche. La FFA mise sur la jeunesse de Thiery, 23 ans, et lui offre l'opportunité de montrer son potentiel parmi l'élite mondiale.

C'est pour moi une première sur les championnats du monde en salle, une compétition très difficile à accéder puisque c'est une finale directe avec les meilleurs mondiaux à 2 participants par pays donc c'est très sélectif. C'est une opportunité pour moi d'être exposé sur la scène mondiale pour les objectifs futurs avec les JO 2028 et puis plus près de nous les Mondiaux en extérieur en septembre. Je serai le plus jeune de cette finale et l'idée c'est de prendre beaucoup de plaisir et qui sait pourquoi pas jouer le trouble-fête. Baptiste Thiery

Baptiste Thiery - qui a passé a barre à 5,91 m récemment - confirme avec cette sélection appartenir au gotha de la perche française et internationale. Du côté du François et de la Martinique, ça va assurément pousser pour soutenir l'homme de la JSF avant de le retrouver dans quelques semaines sur les sautoirs du François et de Rivière-Salée.