Le martiniquais Frantz Fanon influence encore plusieurs artistes... 100 ans après sa naissance

2025 est l'année du 100è anniversaire de la naissance de Frantz Fanon, psychiatre, né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, d’un père inspecteur des douanes et d’une mère commerçante. Figure emblématique de la pensée anticolonialiste, il a influencé de nombreux artistes comme Jacque Coursil, Gordon Henderson, Edmond Mondésir, Maher Beauroy, ou encore des rappeurs comme Mousseh, Ministère A.MER et Youssapha.

Frantz Fanon, Médecin psychiatre, écrivain anticolonialiste, a marqué le XXe siècle et continue à marquer le 21e par sa philosophie, sa vision révolutionnaire, son sens de la psychologie. Son analyse du pouvoir, de la race et du colonialisme a éclairé et influencé bon nombre de personnes.

Celui qui affirme que plusieurs troubles à ce jour sont les résultats des traumatismes coloniaux d'autrefois, a inspiré des artistes de styles différents.

Frantz Fanon (1925-1961) • ©capture d'écran YouTube

Jacques Coursil met à l’honneur un texte de Frantz Fanon

Trompettiste, mathématicien, penseur, universitaire, fin connaisseur de la littérature de la Caraïbe, Jacques Coursil, artiste aux multiples casquettes (aujourd'hui décédé) avait proposé une œuvre de jazz.

Frantz Fanon 1658 • ©Jacques Coursil

Jacques Coursil est né à Paris en 1938. À 15 ans, il entre au conservatoire et étudie la trompette qu’il maniera avec brio tout au long de sa vie.

Jacques Coursil à gauche, Satoshi Hirota à droite. • ©VD

Ses voyages en Afrique et aux Etats unis, lui ont permis d’avoir une large vision du monde et d’enseigner en alternance la littérature et la linguistique théorique, d'abord en France, puis en Martinique, aux États-Unis à l'Université de Cornell et enfin à l'Université de Californie.

Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission : la remplir ou la trahir Frantz FANON

Gordon Henderson, créateur de la Cadence-Lypso en 1982 lui rend hommage

Hommage à Frantz Fanon • ©Daniel BETIS

Gordon Henderson, créateur de la Cadence-Lypso, natif de l'île de la Dominique, ancien directeur général de DBS (la Radio nationale de son pays), artisan du World Créole Music Festival, a été influencé par cette icône voilà 43 ans. Le chanteur d'Exile One a enregistré un album avec aux claviers Jean-Claude Naimro du groupe Kassav.

Frantz FANON • ©Gordon Henderson

"La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre." "La vie, c'est 10 % ce que vous en faites et 90 % votre façon de la prendre." "Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur." "La vie est défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter Frantz FANON

Edmond Mondésir chante lui aussi sur Frantz Fanon

Le Philosophe musicien Edmond Mondésir • ©Daniel BETIS

L’auteur Edmond Mondésir, aujourd’hui retraité, a fait ses études à la Faculté d’Aix en Provence, avant d'enseigner la philosophie. En 1980, il fonde le groupe "Bélénos", pour raviver le "Bèlé" traditionnel, à travers des textes et des chants nouveaux. Militant culturel, Fanon demeure pour lui "un grand martiniquais".

Edmond Mondésir hommage à Fanon • ©edmond Mondésir

C’est le regard porté par l’autre sur soi qui nous rend étranger à nous-mêmes Frantz FANON

Le pianiste Maher Beauroy dédicace Insula à Frantz Fanon

Le pianiste Martiniquais Maher Beauroy. • ©BJF

Le jeune talentueux Maher Beauroy qui a découvert le piano à l'âge de quatre ans, puis à l’Académie de Musique de Martinique et au SERMAC (Service Municipal d’Action Culturelle) de Fort-de-France, a réalisé l'album "3Insula3" en guise de reconnaissance à Frantz Fanon.

Maher Beauroy Insula • ©Tropiques Atrium

Avec en poche sa licence de musique et de musicologie, ainsi qu'un master de Music Business obtenu à l’Université Paris-Sorbonne, Maher a approfondi en 2014 ses connaissances au Berklee College Of Music (à Boston, aux USA). Diplômé de cette prestigieuse école, il est récompensé par la "Performance Division Piano Award" en 2017.

Les rappeurs citent souvent Frantz Fanon

Des chants qui dénoncent le racisme, le colonialisme, l’exclusion, la violence, des rappeurs font ainsi référence à Frantz Fanon.