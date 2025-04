Le nouvel opus du martiniquais Jean-Luc Bougrainville, "Lapriyè-mwen", chargé d’émotions et de spiritualité

Jean-Luc Bougrainville, auteur-compositeur, interprète, chanteur, claviériste et One Man Show, sort sa nouvelle chanson "Lapriyé-Mwen". En cette période de carême, il invite le public à "garder la foi pour affronter l'avenir".

Les œuvres remplies d’émotions et de spiritualité deviennent de plus en plus populaires et se transforment souvent en succès en Martinique. Parmi les artistes notables, on trouve Vincent Ozier-Lafontaine, Claudy Largen, Gertrude Seinin, José Versol, Claudine Pennont ou encore Betty Marolany.

Désormais, Jean-Luc Bougrainville se fait également remarquer avec son titre Lapriyè-Mwen.

Auteur/Compositeur/Interprète :Jean-Luc Bougrainville la priyé mwen • ©Ritchie Louis-Joseph (Atila Movie)

Je dédie cette chanson à toutes les personnes qui traversent une période difficile, de quelque nature que ce soit, en espérant que son message leur apporte un peu de sérénité et du baume au cœur ; qu’il les aide également à garder la foi en dépit des vicissitudes de la vie, à trouver la force de croire en l’avenir et surtout à se relever. Jean Luc Bougrainville -Chanteur

Un message universel de foi, d'optimisme...

En ces temps agités, toutes les obédiences religieuses cherchent à transmettre ces moments de paix et de sérénité.

L'artiste Jean-Luc Bougrainville, est auteur-compositeur, interprète, chanteur, claviériste. Il évolue le plus souvent en One Man Show, en laissant de plus en plus parler son cœur optimiste à travers des messages exhortant son public à la prière.

Jean-Luc Bougrainville en répétition. • ©Daniel Bétis

Dès son tout jeune âge, Jean-Luc Bougrainville a subi l'influence de ses parents sur le plan musical. Sa mère chantait à la maison, son père jouait du saxophone et son frère Dominique, est devenu batteur.

Après son passage au sein de la chorale La Colombe, il intègre plusieurs groupes dont Clin d'œil, avant de se lancer dans une carrière en solo. Aujourd'hui, il a décidé de poursuivre son parcours, en explorant aussi le champ spirituel.