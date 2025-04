Le versement du chèque énergie est reporté au mois de novembre prochain par le gouvernement

Partager :

20 % des ménages français les plus modestes dans l’hexagone et en Outre-Mer, reçoivent chaque année un chèque énergie. Il est destiné au paiement de leurs factures d’électricité et de gaz. Mais pour 2025, cette aide est renvoyée au mois de novembre prochain (au lieu d'avril), "compte tenu de l’adoption tardive" de la dernière loi de finances.

Le chèque énergie est un coup de pouce de l’État (versé habituellement en avril) à plusieurs millions de ménages en difficulté, afin de les aider à payer leurs factures d'électricité et de gaz. Mais cette année, l’envoi est exceptionnellement décalé au mois de novembre prochain. En raison de l’adoption tardive de la loi de finances pour 2025, l’envoi des premiers chèques énergie au titre de la campagne 2025 interviendra en novembre 2025, puis les envois se poursuivront dans les mois qui suivent pour les personnes qui se déclareront sur la plateforme. Ministère français de l’économie et des finances (economie.gouv.fr) Versement "en fonction du revenu fiscal" Le chèque énergie est versé sous conditions de ressources. L'administration fiscale établit chaque année la liste des bénéficiaires en fonction du Revenu Fiscal de Référence (RFR) du ménage et de la composition du foyer déterminé en unité de consommation (UC). À consulter aussi ⇒ : le site Chèque Énergie

