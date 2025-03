Les chrétiens de la Martinique ont tenu à assister à la messe des cendres pour marquer le début du Carême

Ce mercredi (5 mars), les églises de la Martinique étaient remplies. De nombreux fidèles ont marqué d'ouverture du Carême en se rendant à la messe des cendres. Durant la liturgie, les chrétiens ont reçu une croix de cendres sur leur front.

Au Morne-Rouge, la cérémonie était présidée par Monseigneur David Macaire, qui a rappelé le sens du Carême.

Symboliquement, les chrétiens se mettent comme sur les pas de Jésus. (...) Les cendres viennent des rameaux de l’année dernière, qu’on a brûlés. Ces rameaux font des cendres. Symboliquement, c’est un geste qui est antique, qui est déjà dans l’écriture, même dans l’ancien testament. Quand on faisait pénitence, on se couvrait symboliquement de cendres pour montrer que nous étions poussière et que nous retournerions à la poussière, mais que notre âme est immortelle. Notre vie est aussi immortelle.

Pour ces fidèles, cette célébration revêt une importance capitale dans la chrétienté.

C’est un moment important parce que c’est le début du Carême. Il n’y a que 2 jours de jeûne obligatoires dans l’église catholique : le vendredi saint et le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres, il y a des exercices : le jeûne, la prière et l'aumône.

Les cendres, c’est se convertir et croire en l’Évangile parce qu’on va mourir un jour. On est poussière et on retournera à la poussière.