Les navettes maritimes toujours à l’arrêt entre Fort-de-France et les Trois-Îlets

Le transport maritime est toujours suspendu entre Fort-de-France et les Trois-Ilets ce mardi 1er avril 2025.

Les usagers qui pâtissent une fois de plus de l’interruption de ce service public, ont rencontré la veille (lundi 31 mars), par l’intermédiaire de deux associations (l’Aut2m et l’Autm), le nouveau président de l’autorité organisatrice (Martinique Transport), Arnaud René-Corail. D’après ce dernier, la faute incombe à l’ancien délégataire.

Concernant le sentiment d’insécurité à Fort-de-France, un appel d’offres a été lancé ; on devrait recevoir des offres d'ici la fin du mois d'avril, comme je l'ai dit au membre de Blue Lines vendredi après-midi [28 mars], que début mai, je leur présenterai un projet (…). En fait, tout le blocage est autour de l'ancien délégataire. La démarche a été entreprise par mon prédécesseur [David Zobda] ; moi-même la semaine dernière j'ai signé un courrier qui est adressé à l'ancien délégateur pour une remise de documents permettant de clôturer la délégation précédente.

De son côté, Blue Lines, le nouveau délégataire depuis le 1er juillet 2024, "regrette l’impact" sur les voyageurs "et les difficultés quotidiennes engendrées".

Dès la réception de ce préavis et conformément à nos engagements, un dialogue permanent avec les représentants du personnel a été mis en place afin d’apporter des réponses concrètes aux revendications posées. Nous avons résolu tous les points relevant de notre responsabilité d’employeur. Les bateaux mis en service répondent aux conditions de sécurité imposées par les autorités et nous poursuivons nos travaux de réparation du reste de la flotte afin d’améliorer les conditions du service selon le planning validé par l’autorité délégante. À ce jour, des points sont encore en suspens et ne relèvent ni de la capacité à agir ni de la responsabilité de Blue Lines.