Les stocks de lait maternel diminuent en Martinique… le CHU lance un nouvel appel aux dons

Une fois de plus, le Centre Hospitalier Universitaire de Fort-de-France invite les "mamans en bonne santé, non fumeuses" à faire don de leur lait au lactarium du CHU. Cet appel est lancé en faveur des bébés prématurés, dont les mères biologiques ne sont pas encore en capacité d’allaiter.

L’appel au don de lait maternel n’est pas une première, puisqu’en effet pratiquement chaque année, à la MFME (Maison de la Femme, de la Mère et de l’Enfant) on assiste à des naissances prématurées dont les mères ne sont pas encore en capacité de produire suffisamment du lait.

L’établissement est par conséquent contraint de lancer ponctuellement des appels aux dons en direction des mamans généreuses, "en bonne santé et non fumeuses". L’objectif est de prévoir un stock en réserve, afin de satisfaire les besoins durant l'année.

Si vous êtes une maman en bonne santé, non fumeuse, que vous allaitez et que vous avez suffisamment de lait pour votre enfant, vous pouvez aider les enfants prématurés en faisant don de votre lait maternel (...). Pendant son séjour à l’hôpital, chaque prématuré consommera environ 7 à 14 litres de lait maternel, jusqu’à sa sortie. chu-martinique.fr

Les bénéficiaires

Les dons de lait bénéficient non seulement aux bébés nés prématurément et "pesant moins de 1800g", mais également aux nourrissons présentant "certaines pathologies, digestives, cardiaques ou autres".

Une mère qui donne la tété à son bébé (image d'illustration). • ©Image de freepik

Qui peut faire un don de lait ?

Les mères qui ont accouché à la MFME et qui allaitent ;

Les mères qui ont bénéficié d’un suivi à la MFME ;

Les mères qui allaitent et dont le bébé est hospitalisé à la MFME ;

Les mères qui allaitent et dont le bébé a été hospitalisé à Ia MFME.

C’est en fonction de nos stocks que nous faisons des appels aux dons. Nous avons encore une réserve d’environ un mois (actuellement), mais pas de visibilité sur le long terme. 1200 litres, c’est l’objectif idéal à atteindre chaque année. En 2024, le service a reçu 1002 litres de dons, contre 1394 en 2023 pour les 788 enfants dits fragiles, y compris les prématurés qui ont fréquenté la MFME cette même année. Dhania Bellay, sage-femme, coordinatrice du Lactarium de Martinique

En outre, les dons de lait maternel peuvent être essentiels dans les situations où l’utilisation d’un substitut (lait "artificiel"), serait moins adaptée en raison des risques de complications pour ces bébés fragiles.

Lait maternel, meilleur pour bébé

Le CHU de Martinique rappelle que "le lait de femme contient plus de 200 composantes" : des protéines non allergènes, des sucres et gras fournissant l’énergie, des vitamines et minéraux comme la vitamine C et le fer, des enzymes facilitant la digestion du bébé, des acides gras essentiels pour le développement du cerveau, des anticorps et molécules antimicrobiennes, des hormones et des facteurs de croissance, ainsi que des cellules vivantes protégeant le bébé des infections.

Les enfants qui ont été allaités au sein obtiennent de meilleurs résultats aux tests d’intelligence et souffrent plus rarement de surpoids, d’obésité ou de diabète par la suite. En outre, les femmes qui allaitent présentent un risque moins élevé de développer un cancer du sein ou des ovaires. L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)

Don de lait maternel en cours à l'aiude d'un tire-lait au CHU de Martinique (photo d'illustration). • ©chu-martinique.fr / DR

Pour faire un don en cas de surplus de lait, un matériel vous sera confié (biberons, étiquettes, tire-lait), après la rédaction d’un dossier au Lactarium de Fort-de-France, à la MFME (Sous-Sol Niveau OB, ancienne route de Lamentin 0596 0596 55 69 14).

En 2024, le service a collecté 302 litres de lait "anonyme", contre 370 litres en 2023, dédiés uniquement aux enfants prématurés.

