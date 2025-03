"Mars Bleu", mois de sensibilisation pour le dépistage du cancer colorectal en Martinique

L’agence Régionale de Santé (ARS) souhaite renforcer la prévention et le dépistage du cancer colorectal dans l'île, où près de 200 nouveaux cas sont recensés chaque année. "Détecté précocement, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10 et le taux de survie à 5 ans dépasse 63 %" affirme l’autorité sanitaire. Il est donc "crucial" de pratiquer un dépistage régulier, une sensibilisation s'inscrivant dans le cadre de l'opération "Mars Bleu".

Chaque année, l'Assurance maladie et la Ligue contre le cancer s'associent dans le cadre de la campagne de sensibilisation "Mars Bleu", destinée à faire connaître les moyens de dépistage du cancer colorectal.

Cet examen est essentiel pour "établir un diagnostic précoce de la maladie". Elle a aussi pour objectif de transmettre le message autour de soi, afin d’encourager les personnes concernées à se faire dépister.

Avec 180 à 200 nouveaux cas détectés chaque année, le cancer colorectal reste la 2e cause de décès par cancer chez les hommes et la 3e chez les femmes. La majorité des nouveaux cas surviennent après 50 ans. Détecté précocement, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10 et le taux de survie à 5 ans dépasse 63 %. Il est donc crucial de pratiquer un dépistage régulier. L’ARS

Détection encore "insuffisante" en Martinique

Face à ce défi de santé publique, "la participation au dépistage reste insuffisante sur le territoire" estime l’Agence Régionale de Santé, avec seulement 22,4 % des personnes concernées en 2023, contre 28,9% en 2022.

Depuis 2022, il est possible de demander un test de dépistage en ligne ou auprès des pharmaciens formés, qui sont habilités à délivrer les kits de dépistage. Les tests sont entièrement pris en charge par les caisses d’Assurance maladie, sans avance de frais pour les personnes concernées. L’Agence

Test immunologique en ligne : pour tout savoir, cliquez ⇒ ICI

Exemple de test de dépistage du cancer colorectal. • ©Franceinfos / MaxPPP

"Bougeons pour notre colon"

L’édition 2025 de "Mars Bleu" propose à la population martiniquaise de participer à un défi connecté via l’application Kiplin, du 12 mars au 2 avril prochain.

Gratuit, accessible à tous quel que soit son âge ou sa condition physique, ce défi mettra en avant la pratique d’une activité physique tout en diffusant des messages de prévention et en incitant la population à se faire dépister. Seul ou en équipe, le but sera de réaliser un maximum de pas chaque jour en courant ou en marchant. Chaque semaine de nouveaux challenges auront lieu afin de récolter le plus de points possibles. Votre récompense : avoir pratiqué une activité physique régulière et avoir été les ambassadeurs de la promotion du dépistage du cancer colorectal. L’Agence Régionale de Santé

Participez au défi Kiplin sur ⇒ ce lien

L’Agence Régionale de Santé de Martinique rappelle que les principaux facteurs de risque du cancer colorectal incluent "une alimentation pauvre en fibres ou riche en viandes rouges et transformées, en nitrites, la consommation d’alcool et le tabagisme, le surpoids et l’obésité, ainsi que la sédentarité".

À LIRE AUSSI : les signes et les symptômes des cancers colorectaux