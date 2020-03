La Martinique salue la mémoire de Manu Dibango

Musicien camerounais, saxophoniste et chanteur, Manu Dibango est décédé ce mardi 24 mars 2020, à l’âge de 86 ans. Manu Dibango est venu à trois reprises en Martinique (1980, 2006 et 2012) Il devait être en concert à Tropiques Atrium à Fort-de-France le17 avril 2020. La Martinique salue sa mémoire

Daniel BÉTIS - Jean-Claude SAMYDE •

Manuel Césaire, directeur de Tropiques Atrium

Gésip Légitimus lui ouvre les portes du succès

Gordon Henderson a connu Manu Dibango

Soul Makossa : succès planétaire

Michael Jackson, Rihanna l’ont copié

Ses liens avec Kassav

La réaction de Dédé Saint-Prix qui perd "Un frère, un ami"

Marie-Hélène Leotin Conseillère exécutive CTM

Manu Dibango a su transporter dans le monde entier les couleurs, les sonorités et les émotions du jazz. Il a réuni trois continents, l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. C’était aussi un artiste engagé, artiste de l’UNESCO pour la Paix en 2004, à la suite de ses combats pour la lutte contre la faim dans le monde, pour la libération de Nelson Mandela ou contre le réchauffement climatique.

Manu Dibango est venu en Martinique en 1980, puis en 2006 au CMAC et enfin en 2012 au Grand Carbet. Il devait être en concert à Tropiques Atrium ce 17 avril 2020. Ses notes de saxo, vibraphone, balafon, sa voix profonde ne nous quitteront pas.

Chantal Clem organisatrice de figures de femmes Totem des outre-mer

©Sia KAMBOU / AFP ...

La légende de l’afro-jazz soul, Manu Dibango, est décédé ce mardi 24 mars 2020 à 86 ans à Paris.le virus a eu raison de lui à 86 ans.Manu Dibango, de son vrai nom N’Djoké Dibango, est une légende de la musique africaine. Le créateur de "Soul makossa" a été emporté par le coronavirus.De passage à la Martinique en janvier 1986, lors de la remise des prix du concours "Dessine-moi un poème de Victor Hugo" il aimait rappeler son attachement aux textes et à leur musicalité.Manu Dibango est venu à trois reprises en Martinique pour des concerts (1980, 2006 et 2012) Il devait se produire à Tropiques Atrium à Fort-de-France le 17 avril 2020.En 1960 il crée un big band distillant du jazz, de la musique africaine, de la soul. La rencontre avec le producteur guadeloupéen Gésip Légitimus va être formidable. Il participe à plusieurs émissions.Manu Dibango s’avère un excellent organiste jouant de l’orgue Hammond.Il tourne des mois comme organiste avec Dick Rivers, puis avec Nino Ferrer qui l’emploie aussi en tant que saxophoniste.Les deux artistes se sont connus en 1972. Gordon lançait la cadence lyspso et Manu le soul makossa dans l'émission pulsation.Ce titre enregistré par le chef d'orchestre et saxophoniste en 1972 était la face B d’un 45 Tours. La face A était un hymne de football dédié au Cameroun pour la huitième édition de la CAN (Coupe d’Afrique des Nations) qui se déroulait à Yaoundé.Le succès vient d’Alantic Records qui a flairé le bon coup en organisant et produisant une tournée Etatsunienne fantastique. Soul Makossa était sur toit du monde.Repris par Michael Jackson dans « Wanna Be Startin' Somethin' » et Rihanna pour « Please don't stop the music » Après plusieurs années de procédure, les deux parties ont fin par trouver un terrain d’entente avec à la clé une compensation financière de plusieurs millions.Il y a quelques années, Manu Dibango a raconté sa rencontre et ses liens très forts avec le groupe Kassav'. Regardez :nt"Les obsèques de Manu Dibango auront lieu dans la stricte intimité familiale, et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible", indique son entourage