Météo : la Martinique est sous l'influence d'une masse d'air humide et instable

Une onde tropicale passe sur le Sud de l'arc antillais. La Martinique est intéressée ce vendredi 12 juin 2020 par des averses parfois orageuses. Selon le bulletin de Météo-France, les pluies devraient se concentrer sur la moitie nord de la Martinique cet après-midi

Jean-Claude Samyde •

Prévision pour demain samedi 13 juin :

La Martinique est sous l'influence d'une masse d'air humide et instable.Les averses passagères localement orageuses le matin se limitent au Nordde l'île cet après- midi.L'ensemble de la Martinique est exposé et les cumuls de précipitationattendus sont de l'ordre de 20 à 30 mm au cours de la matinée,voire localement 50 mm et plus.L'après­-midi, les pluies devraient plutôt se concentrer sur la moitiénord de l'ile. Le retour à un temps plus variable avec rares averses lanuit prochaine. A noter toutefois un risque de fortes rafales de ventsous les plus fortes averses.



Éclaircies et passages nuageux alternent. Les précipitations se limitent

aux zones de relief. Le vent est faible à modéré, souvent compris entre

10 et 20 km/h, mais jusqu'à 30 km/h sur le littoral atlantique, dans la plaine

du Lamentin ou sur les hauts reliefs. Mer : Elle reste peu agitée en toutes

zones.

Prévision pour dimanche 14 juin :



Le temps est agréable avec de bonnes périodes ensoleillées et

quelques passages nuageux, qui donneront tout au plus quelques faibles

averses sur le relief.

Le vent se renforce légèrement, et en mer les creux prennent 10 à 20

cm de plus.