Météo : retour au VERT en Martinique

Après les fortes pluies et orages de la matinée du samedi 3 juin 2023, la vigilance jaune a été levée à la mi-journée par Météo France. La masse pluvio-orageuse s’est éloignée du territoire d’où le retour au VERT.

Guy Etienne •

"Place à un temps plus calme et plus sec" en Martinique a annoncé le centre météorologique en milieu de journée du samedi 3 juin 2023. La masse pluvio-orageuse observée dès les premières heures de la matinée, a évacué le territoire.

L'activité orageuse s'est révélée conséquentes, et de nombreux impacts de foudre ont été observée. Météo France

Les quantités de pluies sont restées modérées. Météo France a relevé vers 08 heures locales :