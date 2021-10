Une matinée d'évasion avec des chevaux pour des enfants malades du cancer

Ces petits cavaliers, patients à l'hôpital de jour de la MFME (Maison de la femme, de la mère, de l'enfant), ont été invités ce samedi 30 octobre 2021 par l'équipe de sport équestre de la gourmette à Fort-de-France.

Un moment de partage avec leurs soignants, ravis également de changer de cadre...

Ils ont passé "moment d'exception avec les chevaux et les poneys du centre", comme le confient les membres du Rotary Club de Schoelcher à l'initiative de cette belle journée.

(Re)voir le reportage de Delphine Bez et Marc Balssa.

Journée avec les chevaux pour des enfants malades de la MFME en Martinique. - Journée avec les chevaux

D'après les spécialistes, "l'équithérapie améliore l'estime et la confiance en soi, développe l'autonomie et le contrôle de soi, améliore la communication, la concentration et l'attention, et fait grandir le respect pour les animaux".