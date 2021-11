L’amicale stéphanoise de Martinique salue les sportifs et artistes disparus

Les membres de l’association accueillent les familles et quelques personnalités pour cette messe privée à l'église de Bellevue à Fort-de-France, dans le respect des mesures sanitaires.

Parmi les visages connus : le président de l'Assemblée territoriale Lucien Salibert, le président du comité cycliste régional Alfred Defontis, le président du Medef Bernard Edouard, ou encore le champion cycliste des années 60/70, Roger Martial.

Cérémonie religieuse

"Honorer une mémoire, c’est important, c’est se rappeler que cette personne a été un exemple pour le jeunesse, un ambassadeur pour son pays", déclare un membre de l’association.

Le père Ransay, curé de Bellevue, célèbre cette messe spéciale accompagné de la chorale de la paroisse.

Heureux les doux, heureux les affamés et assoiffés de justice, les miséricordieux, les persécutés pour la justice. Père Alain Ransay

Dans son homélie, il exhorte à être attentif à ceux qui sont victimes d’injustice, à faire preuve de solidarité avec ceux qui portent un fardeau.

Une cérémonie ponctuée des prestations des artistes José Versol et Nicolas Largen.

© Daniel Betis L'artiste José Versol pendant la cérémonie religieuse.

La suite au foyer de Bellevue

Le second acte se déroule au foyer de Bellevue, dans une magnifique salle paroissiale rénovée.

© Daniel Betis Parents et amis des disparus.

Devant un parterre d’invités, le président Roland Romeyer de l'AS Saint-Etienne (par visioconférence), félicite les familles des disparus et salue leur mémoire. Il félicite José Edon et les membres de l’Amicale pour leur dynamisme et les opérations réalisées (tournoi Tagep, opérations de valorisation et démarche caritative).

Le président Roland Romeyer envisage de se rendre prochainement en Martinique

© Daniel Betis La réception au foyer de Bellevue après la messe.

Le rendez-vous se termine en musique dans un instant convivial avec des artistes de talents : Joël Zabulon, Max Télèphe, Tony Potomac, Thimothey Hérelle, Kiki Charles Denis, José Versol et l’orchestre Sapotille Créole du Maestro Francis Gustave.

Les personnes honorées

Paul Chillan – Robert Herbin – Gérard Farison - Jean Clément - Raymond Thorel - Hubert Boudard - Patrick Pansan – Denis Ancète – Roger Delly- Viviane Jean-Aimé – Roland Liméry – Ludger Lorsolo – Tony Marty – Jean-Louis Py – Yves Saint-Aimé Michel Vaubien – Max Ransay - Jean Michel Galbert – Victor M’Quiby – père Jean Michel – Jacqueline Cressan –René Serge Nosel - Hermann Panzo - Désiré Lamon - Jéricho Jérôme - Charles Fidelin - Linlin Groscravla - Clément Marie.