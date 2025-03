Olga Delbois, ancien maire des Anses d'Arlet et conseiller général a tiré sa révérence à 89 ans

Partager :

Olga Delbois, ancien maire et conseiller général des Anses d'Arlets est décédé le lundi 3 mars 2025 à son domicile. Âgé de 89 ans, il était un homme de conviction et d'engagement. Plusieurs réalisations communales portent ses empreintes comme l'ensemble du complexe sportif et l'embellissement et la protection du front de mer.

Olga Delbois appelé "Kléber" est le cinquième enfant d'une fratrie de 6 (4 garçons et 2 filles). Né le 6 février 1936 aux Trois-Îlets, il a fait ses classes primaires aux Anses d'Arlet. Cette commune tient son nom d'un chef Caraïbe. Fort-de-France, pour la poursuite de ses études Après ses classes de primaires, il poursuit ses études au cours complémentaire de Terre Sainville à Fort-de-France. Élève méritant, il intègre le Lycée Schœlcher et décroche un BAC scientifique. Instituteur, il devient professeur de mathématiques après avoir réussi au concours PEGC (professeur d'enseignement général de collège). Sa première affectation en 1964 est la commune du Nord Alantique, le Robert. Homme de conviction, visionnaire, il s'engage dans la vie associative et politique Jeune, il est un membre fondateur du Racing Club Arlésien, association ayant une double activité sportive : le volley-ball et le football. Olga Delbois a joué au football avec son club, évoluant au poste d'avant-centre. Il a aussi assuré la présidence du Club. En politique, il fut maire de 1976 à 2000 et conseiller général de 1982 à 2001, occupant le poste de vice-président de l'Assemblée de 1994 à 2001. Olga Delbois est membre fondateur du PMS (Parti Martiniquais Socialiste) en 1990 avec Louis Joseph Dogué (maire et député de Ducos) et Ernest Wan AJouhu (maire du François). Quelques réalisations ont gardé son empreinte D'abord l'embellissement et la protection du front de mer arlésien qui a été à l'époque une référence pour d'autres villes côtières de la Martinique. Aux Anses d'Arlet, lle front de mer • ©MARTINIQUE 1ERE Les autres réalisations sont sportives comme la construction du terrain de Volley-bal du Rayon de Petite Anse, celle du complexe sportif de grande Anse ; Il a présidé durant 15 ans de 1985 à 2000 aux destinées du Parc Naturel régional protégeant la nature et la biodiversité. La veillée est prévu le jeudi 6 mars au gymnase des Anses d'Arlet. L'enterrement aura lieu le vendredi 7 mars.

