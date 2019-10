L'onde tropicale s'attarde sur la Martinique ce vendredi matin

La vigilance jaune pour fortes pluies et orages est maintenue ce vendredi sur la Martinique. Les pluies parfois orageuses ont largement arrosé la nuit dernière (jeudi 17 au vendredi 18 octobre) le sud d'une ligne Ducos­/Saint-Esprit/­Le François avec des cumuls mesurés entre 30 et 50 mm.



Le secteur Saint Joseph­/Gros-Morne­/La Trinité a également reçu sensiblement les mêmes quantités d'eau.

Accalmie progressive à mi-journée.

Le pic d'intensité des précipitations est passé. Les quantités de pluies peuvent être encore importantes jusqu'à la mi­-journée aujourd'hui, maintenant un temps très nuageux et fréquemment pluvieux.



Ensuite, c'est l'accalmie progressive. Les pluies se font moins intenses et moins fréquentes. Le soleil fera quelques petites percées.

Le ciel va retrouver un aspect plus variable en fin de journée.