Plusieurs communes annulent le carnaval des enfants en Martinique

Différentes villes de Martinique ont décidé d’annuler la traditionnelle parade carnavalesque des enfants, à cause des fermetures répétées des écoles ces dernières semaines. C’est le cas à Rivière-Pilote, à Rivière-Salée, au Lorrain, ou encore au Robert.

Annulation à Rivière-Pilote, à Rivière-Salée, au Robert…

Tout était déjà prêt. La commune devait accompagner ce vendredi 21 février, la parade des enfants comme d’habitude. Mais du fait de la grève des enseignants, les directeurs des différents établissements m’ont notifié qu’ils sont dans l’impossibilité de réaliser la fête. Donc j’ai annulé (…). Mais ce n’est pas du fait de la municipalité, car il y avait déjà des bons de commande que j’avais signés, pour la sonorisation par exemple (…). C’est vraiment à cause de la grève des enseignants. Moi-même je devais courir le vidé avec les petits.

Compte tenu du contexte social, la parade carnavalesque des écoles prévue le jeudi 20 février est annulé. (Service communication)

Les mouvements sociaux qui perturbent encore beaucoup d’établissements scolaires en Martinique, ont provoqué l’annulation de plusieurs parades scolaires. D'habitude, pratiquement tous les établissements de l’île organisent le défilé des enfants de la maternelle et du primaire, en général à la veille des vacances de la période carnavalesque.Mais cette année, la grève des enseignants contre la réforme des retraites a perturbé la présence des élèves pour la préparation de ce moment festif, très attendu à la fois par les enfants et leurs parents qui investissent pour la fabrication des costumes.À Rivière-Pilote, la décision a été prise par les directeurs d’école eux-mêmes explique le maire, Raymond Théodose.Annulation également à Rivière-Salée, où le maire a informé les parents d’élèves via un communiqué, "qu’en raison des perturbations quotidiennes du fonctionnement des écoles liées aux grèves, la parade carnavalesque de cette année est annulée".A Ducos, le maire a informé la population par voie de communiqué également :Même décision au Lamentin, où le défilé des écoliers était programmé vendredi (21 février). En revanche, le vidé des accueils de loisirs initialement prévu ce mercredi 19 février dans l’après-midi au stade Georges Gratiant, aura finalement lieu le matin dans les rues du centre-ville.Au nord, la ville du Robert a publié le message sur sa page Facebook : "Compte tenu des risques de perturbation, la parade prévue le vendredi 21 février est annulée également". Derniers exemples, au Lorrain, où les directeurs des écoles ont eux aussi renoncé à l’organisation cette année. Au Marigot, l’annulation est confirmée.Enfin à Fort-de-France, aucune décision n'avait été arrêtée mardi soir (18 février), s'agissant de cette traditionnelle parade des enfants.