Plusieurs coups de feu à Fort-de-France la nuit dernière

Des individus ont tiré avec des armes dans l'agglomération de Fort-de-France la nuit dernière. Plusieurs coups de feu ont été entendus dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 octobre 2019.

Flambée de violence

Les premiers signalements viennent du quartier Texaco vers 23 heures. Quelques minutes plus tard vers minuit des riverains ont entendu des détonations au Boulevard Allègre dans le centre de Fort-de-France. La police, alertée par des habitants du quartier, quadrille le secteur, mais les tireurs ont déjà pris la fuite.



D'autres faits sont signalés. Plusieurs coups de feu ont été tirés aux Terres Sainville à 2h00 du matin mais également à Chateauboeuf et tôt ce matin devant l'établissement de loisirs le Manicou Night.



On ne dénombre pas de blessés. Les faits ont entraîné une importante mobilisation des policiers.

Aucun suspect n'a pour l'instant été interpellé.