Pour la Saint-Valentin, L'OMDAC propose le spectacle de ses jeunes artistes au Téyat Otonom Mawon de Fort-de-France.

Partager :

Découvrir de jeunes artistes de la scène théâtrale et musicale à la Saint-Valentin au lieu du "classique" restaurant, c'est l'alternative que propose L'OMDAC (Organisation Martiniquaise pour le Développement des Arts et de la Culture) ce vendredi 14 février. Ce spectacle est programmé à 19 heures au TOM de la Croix-Mission à Fort-de- France, l'occasion aussi pour les valentines et les valentins, de rencontrer un groupe d'amoureux de jazz.

L'OMDACS poursuit sa mission culturelle, après la reprise en janvier dernier de "Break Opéra" créé en 1984 par Yves-Marie Séraline, à l'occasion des 40 ans de son association, ce dont il se réjouit. Cette pièce présentée pour la première fois au Grand Carbet du Parc Floral en juillet 1984, mis à disposition par Aimé Césaire, a été aussi présentée en novembre 2004 à l’Arawak House de Roseau à la Dominique, avec de jeunes danseurs martiniquais, Saint-Luciens et dominiquais.. Cette année, malgré des difficultés considérables pour la logistique de préparation, le défi a été relevé, et le public présent, a beaucoup apprécié le spectacle, la motivation et les efforts des participants. 40 ans après, le combat de la protection de notre jeunesse est toujours d'actualité. Yves Marie Séraline - Président de l'OMDAC Une valeur qui, monte Ella Inaïs • ©Y.MS. De jeunes artistes au TOM pour la Saint-Valentin Pour cette Saint-Vallentin 2025, l’Organisation Martiniquaise pour le Développement des Arts et de la Culture propose cette fois un spectacle avec de jeunes talents, dans le cadre de sa démarche de valorisation d’artistes méconnus, émergents et qui expérimentent le jazz, autour du jazz ainsi que les musiques locales. Le spectacle issu du concept "Lakou Mizik Matinik", se déroule ce vendredi 14 février à 19h au TOM (Teyat Otonom Mawon), à Fort-de-France, "une soirée découverte de solistes et trios désireux de se faire connaître", à la faveur de la fête des amoureux. Parmi eux le clarinettiste Jean-Luc Boriel, le trio "Bèlè Stud‘Art" (Johan Lebon, Hervé Héric, Tchaïlé), Michel Potiron, ou encore le one man show d'"Océanismes, ainsi que la chanteuse Laureline en solo. Les jeunes se produisent sur la Scène du TOM • ©OMDAC

Partager :