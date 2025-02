Première édition du "Golden Glove Boxe" durant deux jours à l'IMS

Le club Académie Move and Box organise le "Caribbean Golden Glove" 2025 réunissant des boxeurs de sept nations le vendredi 21 et le samedi 22 février 2025. Cet évènement demeure un tremplin pour les licenciés locaux leur permettant de performer et se mesurer à l’élite internationale.

La boxe, le noble art, est une discipline sportive de combat opposant sur un ring, deux adversaires, de même catégorie de poids et de même sexe, munis de gants rembourrés qui s'échangent des coups de poing, portés au visage et au buste.

Jadis la Martinique a fourni sur le plan international des valeurs. Un champion reste dans les mémoires : François Pavilla. Depuis quelques années, cette discipline semble connaître un regain de popularité avec l’Académie Move and box.

Il faut être à la fois assidu et patient • ©Daniel BETIS

Ce club entend élargir ses horizons, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan social et sociétal. Les boxeurs affiliés étaient récemment venus découvrir un spectacle d’humour d’Anthony Kavanagh avec leur entraîneur Greig et leur présidente Sophia Arthur Bazile.

Les boxeurs de l'Académie Move and Box étaient au comedy club • ©Daniel BETIS

Un objectif d’excellence : aider les sportifs locaux à valoriser leur potentiel

L’académie Move and Box met en place des programmes de développement socio-éducatif pour jeunes et adultes avec des entraîneurs expérimentés et diplômés pour les accompagner sur le plan psychosocial afin de réussir les défis de la vie.

Le club innove constamment et s’engage dans le développement social, culturel et éducatif, afin de permettre aux jeunes et aux adultes d'atteindre leur plein potentiel.

Seul on travaille les mouvements de jambes et l'enchainement de coups • ©Daniel BETIS

Des rencontres de haut niveau

Ce nouveau rendez-vous se distingue des précédents "Martinique Boxing Show", il donne aux pugilistes l’opportunité de se mesurer à différents adversaires et de vivre une expérience sportive complète, unique et riche en émotions.

Le Barbadien Ronald Als, 34 ans, ancien boxeur d’élite national, fondateur du Zen life Fitness Boxing (Club de Barbade) et l’américain de la Louisiane Carl Handy (54 victoires, 12 défaites, et 3 médailles de bronze aux championnats américains), il poursuit sa carrière à Montréal en tant qu’entraîneur chef dans le club de boxe national du Québec, tout en coordonnant l’équipe de Boxe-Québec senior élite.

Le travail à l'entrainement, c'est aussi avec • ©Daniel BETIS

Paroles de Boxeurs et bienfaits du Noble art

Que ce soit en apprenant les techniques de frappe et les bons déplacements, la discipline tonifie le cops, les bras, les fessiers et les cuisses.

Michel Fidole est kiné et pratique ce sport.

est Kiné et la boxe l'a choisi • ©Daniel BETIS

Par ailleurs la boxe améliore la forme cardiovasculaire et renforce sa confiance en soi.

maxime Alexandre le coach sportif a choisi la boxe • ©Daniel BETIS

Les compétitions débutent à 17h à l'Institut Martiniquais du sport à Mangot Vulcin au Lamentin.