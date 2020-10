Raphaël Coursil l'ancien champion de basket est décédé

Raphaêl Coursil, le basketteur qui a fait les beaux jours de l'intrépide est décédé le lundi 5 octobre 2020 à l'âge de 71 ans. Surnommé"Fayo", il avait une grande dextérité lorsqu'il était en sélection de la Martinique. Ses obsèques se déroulent ce jeudi 8 octobre 2020.

Daniel BÉTIS & JCS •

La passion du sport et le respect des autres

- Photo de la sélection : Raphaël Coursl, le quatrième en partant de la droite ( debout) • ©photo : V.Pastel

Une dimension reconnue

À notre époque le basket ne s'exportait pas comme maintenant. Raphael Coursil avait été approché par le club "L'Alsace de Bagnolet"qui était champion de France avec de grandes stars de l'époque. Ils ont voulu qu'il vienne en France. Il n'a pas quitté la Martinique et on ne lui a jamais demandé pourquoi. Valentin Pastel son ami et ancien basketteur

Raphaël Coursil est né dans une famille de basketteurs. Ses frères et ses soeurs pratiquaient cette discipline. Grand par la taille, il l'était aussi par le talent. Il officiait au sein des " diables rouges".À cette époque, le basket ne s'exportait pas. L'intérêt que nous connaissons actuellement pour ce sport n'existait pas dans les années 50.L'intrépide l'un des plus anciens clubs foyalais avait une discipline et un credo : le respect des autres. C'était l'époque des terrains en bitume (Fort Saint-Louis, Terresainville, cour Perrinon). Avec une équipe composée des Daguin, Thélus, Pinel, Jannas, Dracius, Triollet, Fourcade et Coursil, les matchs étaient pliés d'avance.Raphaël Coursil avec sa grande taille ne se laissait pas marcher sur les pieds. Il régalait, car ce qui l'animait tout comme les autres, c'était la passion du sport et le bien-êtreAvec sa force de caractère, son jeu vif, son amour de la discipline, il s'est rapidement retrouvé en sélection avec une majorité de joueurs de l'intrépide et un capitaine meneur de jeu : Félix SimpliceValentin Pastel son ami de club et de la sélection se remémore ses exploits.Le génie a tiré sa révérence à l'âge de 71 ans. Ses obsèques de cet ancien employé de banque se déroulent ce jeudi 8 octobre à 11 heures en la salle omniculte de la Joyaux à Fort-de-France.