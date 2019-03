Le rappeur martiniquais Kalash arrêté par la police à Paris

Arrestation Kalash

#kalash a accidenté plusieurs véhicules sur les #ChampsElysees avec sa porche et puis a fait un délit de fuite. Preuve en vidéo dans le lien ci-dessous ⤵

Scène débute à 34mn35sec et on le voit clairement à 36mn12sec

(Crédits vidéo Ksl France)⤵https://t.co/pCYNgd1GgD — EwBibi33 🇫🇷 🇮🇹 (@NicolasBibi33) 17 mars 2019

Une précédente affaire en 2014

Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit le rappeur aux prises avec une patrouille de police à Paris dans la nuit de samedi à dimanche (16 au 17 mars 2019), après voir embouti plusieurs voitures. Kalash revenait d'une invitation sur scène au concert de Drake, rappeur-compositeur, chanteur et acteur canadien.Le chanteur (31 ans), est visiblement très en colère. "Ya quoi içi ?" s'écrit-il face à des policiers qui s'avancent dans sa direction. Selon l'auteur de la vidéo, "Kalash, au volant de sa voiture, aurait été arrêté pour un délit de fuite après plusieurs accrochages sur les Champs-Elysées". C'est l'enquête qui le précisera.L'un des quatre policiers dont une femme, se saisissent du chanteur pour lui mettre les menottes. "Lâche moi", répète Kalash qui est maîtrisé en présence de quelques passants qui filment l'arrestation. Kalash proteste auprès des policiers qui s'apprêtent à le conduire dans un commissariat de Paris afin d'être placé en garde à vue. Il pourrait être poursuivi notamment pour les différents accidents avec d'autres véhicules, délit de fuite et outrage à agents de la force publique.Le chanteur avait été mis en examen avec Admiral T, l'autre vedette du Rap antillais, pour faits de violence. Tous les deux avaient été placés sous contrôle judiciaire. On leur reproche d’avoir agressé trois policiers dans la nuit du 13 au 14 novembre 2014 à Paris, en état d’ivresse. Version contestée à l'époque par les deux hommes et leurs avocats. Kalash vit en France depuis son succès avec le titre "Bando" sorti en 2015. Il avoue qu’il aurait préféré rester en Martinique, mais son évolution musicale l’a poussé à partir pour connaître un succès grandissant.