Saint-Joseph : la fermeture d'un pont inquiète les riverains

Le pont Des riverains du quartier rivière blanche à st Joseph disent non à la fermeture du pont bailey situé à proximité de l'usine de captation d'eau.

Une vingtaine de riverains du quartier Rivière Blanche à Saint-Joseph se sont rassemblés (mercredi 14 août 2019), pour dire non à la fermeture du pont Bailey situé à proximité de l'usine de production d'eau potable. Une unité qui est sous la responsabilité de la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud de Martinique (CAESM).Ce pont, vieux de plusieurs décennies, est selon l'Espace Sud, dangereux pour les utilisateurs. Ces derniers doivent utiliser une autre voie d'accès qui se situe quelques mètres plus loin. Mais il s'agit d'un gué dont nombre d'entre eux redoutent le franchissement lorsque la rivière est en crue, en particulier en période cyclonique."Les travaux vont commencer à partir de juillet 2020, et nous sommes en août 2019, donc ça fait pratiquement 1 an (...) On ne peut pas rester 1 an sans le pont", s'insurge Jocelyne Alibo, une des habitantes du secteur.Cette affaire est d'autant plus complexe que la voie d'accès sur le pont est privée...