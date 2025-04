SÉ LA KAY NOU. Miguelle Colibeau, une céramiste passionnée, installée à Saint-Pierre

Un atelier dont le nom même est un hommage à la ville de Saint-Pierre. "Sable et cendre" a été créé il y a 7 ans par Miguelle Colibeau, potière céramiste. Si pour créer, l'artiste se réfugie dans sa bulle, son atelier est volontairement situé en plein cœur du bourg de la commune, sous l'œil des passants. Selon elle, l'artisanat doit se montrer au plus grand nombre.

Dans la ville d'art et d'histoire, l'artisanat s'expose en vitrine. Au 115 de la rue Victor-Hugo, la plus passante du bourg, Miguelle Colibeau, est en pleine création, au milieu des passants et du bouillonnement urbain.

Matières premières, accessoires, machines, outils, chaque mètre carré de l'atelier est exploité. Miguelle ne veut aucune limite à sa créativité.

La céramiste potière, qui crée au gré de ses humeurs, revendique aussi des aspirations caribéennes.

S. FAGOUR / C. SIVATTE / O. OZIER-LAFONTAINE / V. LAMARTINIERE