La plage du bourg de Schoelcher est rouverte à la baignade

Après plusieurs jours de frustration, baigneurs et amateurs de pêche reprennent leurs habitudes sur la plage et le quai du bourg de Schoelcher. L’interdiction temporaire de fréquentation était due à une casse sur le réseau d'eau potable de la ville.

Guy ETIENNE •

Plage et quai accessibles au bourg

quai de Schoelcher • ©G. Eienne

Mi-septembre 2020, les plages du Lido et du bourg de Schoelcher avaient été "momentanément" interdites à la baignade, "compte tenu de la non-conformité de la qualité des eaux de baignade" relevée par l'ARS.Après des analyses effectuées par l'Agence Régionale de Santé, le plan d’eau du Lido était de nouveau accessible quelques jours après. Pour la plage du bourg, l’attente des résultats du prélèvement a été un peu plus longue.La mesure avait été prise suite à une casse sur le réseau d'eau potable du bourg, d’après la municipalité.Les joies et les vertus de la mer sont désormais accessibles sur les plages du Lido et du bourg de Schoelcher.Bains, pêche et loisirs nautiques ont donc repris sur le quai et la plage du bourg depuis le 28 septembre 2020, date de l’arrêté municipal de la levée d’interdiction, pour le bonheur des amateurs de la grande bleue.