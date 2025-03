Semaine Nationale du Rein en Martinique : priorité à la sensibilisation et à la prévention des maladies rénales chroniques

La Semaine Nationale du Rein se déroule du 8 au 15 mars 2025 en Martinique, où les maladies rénales chroniques concernent "près de 15% de la population adulte".

Cette année, le collectif d’associations locales FRM (France Rein Martinique) a choisi de mettre en avant avec ses partenaires dont le CHU, les centres de dialyse et des médecins libéraux, des actions de sensibilisation et de prévention en particulier dans les établissements scolaires.

Des dépistages gratuits, des conférences et des animations permettront d’"informer les Martiniquais sur les risques des maladies rénales et les bonnes pratiques hygiéno-diététiques pour prévenir leur apparition".

La sensibilisation est essentielle pour éviter l’aggravation des maladies rénales et encourager un dépistage précoce. Cette 20e édition est l’occasion de rappeler que des gestes simples, comme un suivi régulier de la tension artérielle et de la glycémie, une alimentation équilibrée et l'arrêt du tabac, peuvent significativement diminuer les risques de développer une maladie rénale chronique.