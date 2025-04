Tensions dans le Transport Collectif en Site Propre en Martinique… 2 contrôleurs en garde à vue

Le trafic est de nouveau interrompu ce mercredi 2 avril sur le réseau du TCSP (Transport Collectif en Site Propre), après un premier débrayage la veille. Les contrôleurs réunis à la maison des syndicats dans la matinée de ce mercredi 2 avril, sont toujours très remontés à cause des "agressions répétées" qu’ils subissent selon eux.

Dans une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux, on aperçoit des agents de la gare de Mahault au Lamentin, en train de maîtriser un homme allongé au sol. Ce dernier serait l’auteur d’une agression commise la vielle à l’encontre d’un de leurs collègues.

Deux employés soupçonnés d’avoir frappé l’individu à coups de pied, étaient encore en garde à vue en fin de matinée ce mercredi 2 avril, ainsi qu'un fraudeur.

On déplore l’incident et la garde à vue de nos collègues. Quand on voit les conditions dans lesquelles on travaille, ce sont des situations inévitables. On a des menaces au quotidien ! Depuis 2012, avec l’ancien délégataire, la CFTU, on a eu l’occasion de faire des réunions pour demander qu’on mette en place une police des transports terrestres et maritimes pour canaliser et régler ce genre de problèmes nous rencontrons au quotidien. À ce jour, rien n’est fait. Et il faut savoir si le transport est gratuit ou payant. Martinique Transport doit faire une communication afin de dire aux usagers ce qu’il en est.