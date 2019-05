Les tentures royales d’Abomey (Bénin) enrichissent le patrimoine de la ville de Schoelcher

Thierry L'Étang

Les tapisseries particulières et exceptionnelles d'Abomey sur la place des Arawaks à Schoelcher retracent la traite négrière et son abolition.Textures est un ensemble de tentures réalisées par les artisans teinturiers de la ville d’Abomey (République du Bénin) sous la direction d’Eugène Fiogbé.Thierry L'Étang, le commissaire général a initié ce projet en 1998. Il s'est rendu au Bénin et a rencontré les maîtres plasticiens autour de la famille Yemandé. Plusieurs centaines de mains ont réalisé les grandes fresques de toiles représentant des tailleurs, des teinturiers, des couturiers, des fondeurs, des tisserands.Ces oeuvres étaient précédemment exposées à la Maison de l'Unesco à Paris. Elles sont visibles jusqu'au 22 mai 2019 à Schoelcher. L'exposition qui bénéficie du label Unesco, invite le public à (re)découvrir la déportation des peuples africains et le commerce triangulaire.