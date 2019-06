Des tonnes de coulirous capturés au large de Schoelcher

© Martinique la 1ère Pêcheurs sur la côte caraïbe de Martinique.

Pêche de coulirous

Des pêcheurs de Schoelcher ont depuis une semaine une intense activité au large de Fond Layahe. Ils ont intercepté un banc de coulirous. Une aubaine pour ces professionnels de la mer qui ont réparti la prise sur plusieurs jours. Le produit représentant plusieurs tonnes a été mis à l'abri de la houle et en sécurité face aux autres poissons.Ce jeudi 20 juin 2019, les pêcheurs sont retournés sur les zones de cantonnement. Ils alimentent ainsi quotidiennement les marchés et les revendeurs de la zone.Franck Edmond-Mariette et Olivier Nicolas dit Duclos ont participé à une sortie en mer.