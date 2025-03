Toujours pas de navettes maritimes ce lundi en Martinique

Les quais de Fort-de-France et des Trois-Ilets ne verront pas les navettes Blue Lines pour la quatrième journée consécutive. Les salariés réclament notamment, depuis le 15 janvier dernier, la finalisation d’un protocole d’accord relatif à la sécurité.

Depuis le vendredi 28 mars dernier, les rotations entre les Trois-Ilets et Fort-de-France sont à l'arrêt. Les salariés des navettes Blue Lines exigent notamment plus de sécurité à bord des navires.

On a un protocole d'accord qui, jusqu’à ce jour, n’est toujours pas finalisé sur les points concernant la sécurité (…). Tant que nous n’avons pas satisfaction sur nos revendications, je dirais même, au niveau de ce préavis, les navettes resteront à quai. Laura Fardini, chef mécanicien et capitaine des navettes Blue Lines et représentante du personnel interrogée par Eddylia-Eugène Mormin et Marc-François Calmo Laura Fardini, chef mécanicien et capitaine des navettes Blue Lines et représentante du personnel (interrogée par Eddylia-Eugène Mormin et Marc-François Calmo le 28 mars 2025)

Des usagers mécontents

De leur côté, les associations d’usagers sont une fois de plus mécontentes à cause des interruptions récurrentes de ce service public. L’Aut2m et l’Autm réclament "la reprise des rotations en urgence, compte tenu notamment de l’ouverture de la période des examens".

Ces deux associations ont pris rendez-vous avec les délégués syndicaux de Blue Lines, ce lundi 31 mars, à 17h30 à la maison des syndicats "afin d’obtenir des réponses sur les raisons de cette grève". Auparavant, elles pourraient être reçues par Martinique Transport dans le courant de la journée.

Le président de la CTM, sollicité, recevra l’association des usagers cette semaine avec le président de Martinique Transport "afin d’entendre nos doléances et d’obtenir des réponses concrètes pour sortir de cette crise du transport qui perdure depuis trop longtemps", selon Serge Sainte-Rose, membre de l'Aut2m.