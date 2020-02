Trois décès liés à la grippe en Martinique

Trois personnes sont décédées de la grippe en Martinique. L'ARS (Agence Régionale de la Santé) a publié, jeudi 20 février 2020, son point épidémiologique. Cinq cas graves ont été signalés. Parmi eux, un est sorti, un est toujours en cours d’hospitalisation et trois personnes sont décédées.

Jean-Claude Samyde •

Nombre hebdomadaire de visites pour syndrome grippal réalisées par SOS médecins et taux de consultation (%) en comparaison aux deux saisons précédentes, Martinique, juillet 2017 à février 2020 - Source : SOS Médecins / SurSaUD • ©ARS Martinique ...

Poursuite de l’épidémie, phase ascendante

Le dispositif de surveillance des cas graves de grippe admis en réanimation/soins intensifs est effectif depuis le 4 novembre 2019 (2019-45).Cinq cas graves ont été signalés par les services de réanimation/soins intensifs du Centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM). Parmi eux, un est sorti, un est toujours en cours d’hospitalisation et trois sont décédés. Le virus grippe l de type A(H1N1)pdm09 a été identifié chez tous les cas.L’augmentation du nombre de consultations réalisées par les médecins généralistes de l’île se poursuit. Ces deux dernières semaines, 1960 consultations pour syndrome grippal ont été estimées à partir des données des médecins sentinelles.Au total, depuis le début de l’épidémie 3185 consultations ont été enregistrées.L’augmentation des indicateurs de surveillance de la grippe sur le territoire se poursuit en médecine de ville et à l’hôpital.Cinq patients hospitalisés en réanimation et confirmés au virus A (H1N1)pdm09 ont été signalés ; trois d’entre eux sont décédés.Devant cette situation, la campagne de vaccination a été prolongée et se termine le 29 février.La grippe est une infection virale respiratoire contagieuse à l’origine d’épidémies saisonnières déclarées entre les mois de novembre et avril. La vaccin contre la grippe constitue le moyen de protection le plus efficace. .