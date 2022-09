Un nouveau phénomène tropical se dirige vers la Martinique

Les services de Météo-France surveillent le développement d'une onde tropicale qui se dirige vers les Petites Antilles. Cette perturbation a été classée en dépression tropicale n°8, ce mardi 20 septembre 2022 par le NHC (National Hurricane Center) qui a aussi relevé les probabilités de son développement.

Jean-Claude Samyde •

Une onde est sous surveillance sur l'atlantique. Météo France prévoit une dégradation du temps en Martinique à partir du mercredi 21 septembre et dans la nuit du jeudi 22 septembre 2022.

La dépression Tropicale DT08 se trouve sur des eaux chaudes et dans une région de diffluence d'altitude assez favorables à son développement. DT08 va se renforcer lentement et devrait devenir Tempête tropicale en fin de journée ou cette nuit. Par la suite, l'arrivée dans des eaux plus froides, un air plus sec et du cisaillement d'altitude va rapidement transformer cette tempête en système extra-tropical.

Prévision pour demain mercredi 21 septembre

En marge Nord d'une onde tropicale très active circulant sur le Sud de l'arc, le temps se dégrade progressivement. Les nuages font la part belle et sont accompagnés d'averses disparates dans un premier temps, devenant plus fréquentes et localement orageuses à partir de la soirée.